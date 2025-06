Israel-Iran Conflict: अयातुल्ला अली खामेनेई का अंत ईराक के पूर्व तानाशाह ‘सद्दाम हुसैन जैसा होगा’, इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने चेतावनी दी

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज (Israel Katz) ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनका भी वही हश्र हो सकता है जो पूर्व इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन का हुआ था. आईडीएफ नेतृत्व के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा आकलन के दौरान, इजरायल कैट्ज ने खामेनेई पर युद्ध अपराध करने और मिसाइल हमलों के साथ इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने ईरान के सरकारी प्रसारक, आईआरआईबी के तेहरान मुख्यालय पर इजरायल के हालिया हमले का संदर्भ दिया और चेतावनी दी कि ईरान के शासन के अन्य अंगों को भी निशाना बनाया जा सकता है. तेहरान में नागरिकों से संवेदनशील क्षेत्रों को खाली करने का आग्रह करते हुए, कैट्ज ने कहा कि खामेनेई को सद्दाम हुसैन के "हश्र को याद रखना चाहिए", जिन्हें 2003 के इराक युद्ध के बाद अपदस्थ, पकड़ लिया गया और मार दिया गया. यह भी पढ़ें: BREAKING: इजरायली हवाई हमले में ईरानी आर्मी के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी की मौत!

JUST IN - ISRAELI DEFENSE MINISTER ISRAEL KATZ WARNS KHAMENEI COULD FACE A SIMILAR FATE TO IRAQ'S SADDAM HUSSEIN: "REMEMBER WHAT HAPPENED TO THE DICTATOR IN THE NEIGHBORING COUNTRY OF IRAN WHO TOOK THIS PATH AGAINST ISRAEL."

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 17, 2025