India US Trade Talks: भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर शाइना एनसी बोलीं, 'यूएस ने माना हमारा महत्व'

मुंबई, 17 सितंबर : भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर रिश्ते सुधर रहे हैं. भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यह मान लिया है कि व्यापारिक भागीदार के तौर पर भारत कितना महत्वपूर्ण है. शिवसेना नेता शाइना एनसी ने ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए किसी सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना 'महान मित्र' बताते हुए कहा कि वह उनसे बात करेंगे.

शिवसेना नेता शाइना एनसी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "अमेरिका ने भारत को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के रूप में मान्यता दी है और यह समझा है कि 'मेक इन इंडिया' पहल केवल भारत या अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य देशों तक भी विस्तारित हो सकती है. जितनी जल्दी वे इसे समझेंगे, उतना ही बेहतर होगा." शाइना एनसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक समर्पित कर दी है. तेरापंथ युवक परिषद, दक्षिण मुंबई, जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन और शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से हमने मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो भारत के लिए अपना योगदान देने वाले व्यक्ति (प्रधानमंत्री) को समर्पित है." यह भी पढ़ें : PM Modi 75th Birthday: शाहरुख खान ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- उनकी ऊर्जा ‘हम जैसे युवाओं’ को देती है मात (Watch Video)

कांग्रेस सांसद प्रणिता शिंदे के बयान पर शाइना एनसी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं दीं, क्योंकि ये दिल से दी गई प्रार्थनाएं हैं. लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्य घटिया बयान देते हैं, उन्हें गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि भारत की 140 करोड़ की आबादी पीएम मोदी के सम्मान में खड़ी है." पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ करने पर शिवसेना नेता ने कहा, "भारत को पाकिस्तान या किसी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. हमारे पास 140 करोड़ नागरिकों का समर्थन है, जो काफी है."