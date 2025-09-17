PM Modi Birthday: ट्रंप ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बात

रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की पहल को मोदी का समर्थन (Photo Credits: X)

Trump Wishes PM Modi on Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी. इसके जवाब में पीएम मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत-अमेरिका रिश्तों को नई ऊँचाइयों तक ले जाना उनकी प्राथमिकता है. साथ ही उन्होंने यूक्रेन युद्ध को शांति से सुलझाने की अमेरिकी कोशिशों का समर्थन भी किया.

मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “आपकी तरह ही मैं भी भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं.”

ट्रंप ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि उनकी पीएम मोदी से शानदार बातचीत हुई और मोदी एक बेहतरीन काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “अभी-अभी अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से शानदार बातचीत की. उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं. मोदी शानदार काम कर रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के हमारे प्रयासों में समर्थन देने के लिए धन्यवाद.”

ट्रेड टेंशन के बीच बातचीत फिर शुरू

गौर करने वाली बात यह है कि यह शुभकामनाओं का आदान-प्रदान ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका ने भारत पर भारी-भरकम व्यापारिक शुल्क लगा रखा है. भारतीय आयात पर 50% ड्यूटी और रूस से तेल खरीद पर 25% ड्यूटी वसूली जा रही है, जो दुनिया के किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक है.

"Just had a wonderful phone call with my friend, Prime Minister Narendra Modi. I wished him a very Happy Birthday! He is doing a tremendous job. Narendra: Thank you for your support on ending the War between Russia and Ukraine!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/2IAOyHWKEt — The White House (@WhiteHouse) September 16, 2025

इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लूटनिक ने चेतावनी दी थी कि अगर भारत ने अमेरिकी मक्का (कॉर्न) नहीं खरीदा तो उसे अमेरिकी मार्केट तक पहुंच खोनी पड़ सकती है.

हालांकि, इन सबके बीच मंगलवार को दोनों देशों ने ट्रेड बातचीत को फिर से शुरू किया. वॉशिंगटन ने इसे "सकारात्मक" बताया. माना जा रहा है कि यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते मतभेदों को कम करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है.

2030 तक 500 अरब डॉलर का लक्ष्य

भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों में फैली हुई है. इस साल फरवरी में वॉशिंगटन में हुई बैठक में दोनों नेताओं ने 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करके 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया था.