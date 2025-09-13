इमरान खान का आरोप, परिवार की महिलाओं को निशाना बना रहे जनरल आसिम मुनीर

नई दिल्ली, 13 सितंबर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने आरोप लगाया है कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर (Asim Munir) उनके परिवार की महिलाओं को निशाना बना रहे हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल रैपोर्टेयर ऑन टॉर्चर डॉ. ऐलिस जे. एडवर्ड्स से अपील की है कि इस दंपति के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार को रोका जाए.

पीटीआई नेता सैयद जुल्फीकार ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की ओर से संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक, डॉ. एलिस जे. एडवर्ड्स के समक्ष दो औपचारिक अपील दायर की गईं. इमरान खान के बेटों, सुलेमान और कासिम खान ने अपने पिता के लिए अपील दायर की है, जबकि मरियम वट्टू ने अपनी बहन बुशरा बीबी के लिए अपील भेजी की है." यह भी पढ़ें : Sajan Prakash: इतिहास रचने वाला भारतीय तैराक, जिसने वो कर दिखाया, जो पहले कभी न हुआ था

उन्होंने लिखा, "हम इमरान खान और बुशरा बीबी की मनमानी गिरफ्तारी और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ हर मंच पर आवाज उठाना कभी बंद नहीं करेंगे. पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक राजनैतिक कैदी की पत्नी को सिर्फ उसका हौसला तोड़ने के लिए कैद किया गया है. पूरा देश इमरान खान के साथ मजबूती से खड़ा है, और हम कभी हार नहीं मानेंगे."

प्रेस रिलीज के अनुसार, पाकिस्तान की पूर्व प्रथम महिला पर राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हैं और उन्हें सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है. 2024 में उनकी नजरबंदी के बाद से, उन्हें यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दूषित खाना परोसना, अस्वास्थ्यकर और गंदी कोठरी में बंद करना, चिकित्सा देखभाल से वंचित करना और लंबे समय तक एकांतवास में रहना शामिल है. यह कैद उन्हें और उनके पति को मानसिक रूप से तोड़ने और इमरान खान की पत्नी को निशाना बनाकर उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश का हिस्सा है.

इमरान खान परिवार के वकील जेरेड जेनसर ने कहा कि यातना और दुर्व्यवहार की तो बात ही छोड़ें, न तो इमरान खान और न ही बुशरा खान को जेल में होना चाहिए. अवैध नजरबंदी और दुर्व्यवहार का यह मामला अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत असहनीय है. संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर की सरकारों को उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

बता दें कि पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने मुनीर पर अपने परिवार की महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट के अनुसार खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ सभी अत्याचार आसिम मुनीर के आदेश पर हो रहे हैं. हमारा देश फिलहाल 'आसिम कानून' के तहत चल रहा है. मुनीर ने सारी नैतिकता को दफना दिया है."