VIDEO: अमेरिका में खौफनाक एक्सीडेंट, नशे में धुत अवैध भारतीय ट्रक ड्राइवर ने 3 लोगो को कुचला, हादसे का वीडियो वायरल
(Photo : X)

अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है. इस हादसे का आरोप 21 साल के एक भारतीय युवक जशनप्रीत सिंह पर लगा है. खबरें हैं कि जशनप्रीत अमेरिका में अवैध रूप से (illegally) रह रहा था.

आरोप है कि उसने नशे की हालत में एक बड़ा सेमी-ट्रक (ट्रॉला) चलाते हुए तीन लोगों की जान ले ली. उसे अब 'नशे में गाड़ी चलाकर हत्या करने' के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है.

कैसे हुआ यह खतरनाक एक्सीडेंट?

यह हादसा सैन बर्नार्डिनो काउंटी के एक फ्रीवे (बड़े हाईवे) पर हुआ. जशनप्रीत अपना 'फ्रेटलाइनर' ट्रक चला रहा था. सड़क पर ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा था. लेकिन जशनप्रीत ने अपनी गाड़ी धीमी नहीं की और न ही ब्रेक लगाए. वह सीधे धीमी चल रही गाड़ियों के जाम में जा घुसा.

टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि एक एसयूवी (SUV) गाड़ी में बैठे कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई और लोग भी घायल हुए, जिसमें खुद जशनप्रीत और एक मैकेनिक भी शामिल है, जो सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी का टायर बदल रहा था. यह पूरी घटना जशनप्रीत के ही ट्रक के डैशकैम (Dashcam) में रिकॉर्ड हो गई.

पुलिस ने कहा- ड्राइवर ड्रग्स के नशे में था

पुलिस ने साफ़ कहा है कि जशनप्रीत सिंह ने एक्सीडेंट से पहले ब्रेक इसलिए नहीं लगाए क्योंकि वह ड्रग्स के नशे में था. एबीसी7 न्यूज़ के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मेडिकल स्टाफ ने उसकी जाँच की. हमारे अधिकारियों ने पाया कि वह ड्रग्स के नशे में गाड़ी चला रहा था." उसके टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट (ड्रग्स की जाँच) ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है.

कौन है यह ड्राइवर?

जाँच में पता चला है कि जशनप्रीत सिंह के पास अमेरिका में रहने के कोई कानूनी कागज़ात नहीं हैं. अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने भी इस बात की पुष्टि की है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, जशनप्रीत 2022 में अमेरिका की दक्षिणी सीमा (southern border) से अवैध रूप से घुसा था. उसे मार्च 2022 में बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों ने पकड़ा भी था. लेकिन, उसे बाइडेन प्रशासन की 'अल्टरनेटिव्स टू डिटेंशन' (हिरासत के विकल्प) नीति के तहत देश के अंदर रिहा कर दिया गया था, ताकि वह अपनी इमिग्रेशन सुनवाई का इंतज़ार कर सके.

अब इस हादसे के बाद, अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (USICE) ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उस पर 'इमिग्रेशन डिटेनर' लगा दिया है, यानी उसे हिरासत में रखा जाएगा.

ऐसा ही एक और मामला

अमेरिका में अवैध भारतीय अप्रवासी ट्रक ड्राइवरों से जुड़ा यह कोई पहला मामला नहीं है. इसी साल अगस्त में, हरजिंदर सिंह नाम के एक और भारतीय अप्रवासी पर फ्लोरिडा में एक एक्सीडेंट करने का आरोप लगा था, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी. हरजिंदर भी 2018 में अवैध रूप से अमेरिका में घुसा था और उसने कैलिफोर्निया से कमर्शियल ड्राइवर का लाइसेंस भी हासिल कर लिया था.