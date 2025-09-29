Huajian Grand Canyon Bridge: चीन में बना दुनिया का सबसे ऊंचा हुआजियांग ग्रांड कैन्यन ब्रिज, आम लोगों के लिए खुला, 2 घंटे की यात्रा अब सिर्फ 2 मिनट में! VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Huajian Grand Canyon Bridge: चीन ने एक बार फिर अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का लोहा मनवाते हुए दुनिया का सबसे ऊंचाचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज बनने के बाद आम जनता के लिए खोल दिया है. यह पुल दक्षिण-पश्चिमी गुइझोउ प्रांत के दुर्गम इलाके में स्थित है, जहां पहाड़ी इलाकों की वजह से यात्रा हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है. 28 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से उद्घाटित इस ब्रिज ने न केवल यात्रा के समय को आधा घटाया है, बल्कि पर्यटन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने का वादा किया है.

ब्रिज की भव्यता और तकनीकी कमाल

यह सस्पेंशन ब्रिज बीपान नदी पर बना है, जो हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन के ऊपर से गुजरती है. ब्रिज का डेक घाटी के तल से 625 मीटर (लगभग 2,051 फीट) ऊपर स्थित है, जो इससे पहले दुनिया का सबसे ऊँचा ब्रिज रहे डूगे ब्रिज (565 मीटर) को पीछे छोड़ देता है. कुल लंबाई 2,890 मीटर और मुख्य स्पैन 1,420 मीटर का यह ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन ब्रिज भी है। निर्माण कार्य 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ और मात्र तीन साल में पूरा हो गया, जिसकी लागत करीब 2.1 बिलियन RMB (लगभग 280 मिलियन USD) रही.

चीन में बना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज

दो घंटे की यात्रा अब 2 मिनट में

पुल के दोनों ओर स्थित गांवों - लियुझी और अंलॉन्ग - के बीच पहले यात्रा करने में घुमावदार सड़कों के कारण 2 घंटे लगते थे. अब यह दूरी सिर्फ 1-2 मिनट में तय हो जाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा. गुइझोउ प्रांत, जो चीन का सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक है, में अब दुनिया के 100 सबसे ऊँचे ब्रिजों में से लगभग आधे मौजूद हैं. यह ब्रिज प्रांत की 30,000 से अधिक ब्रिजों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है.

28 सितंबर को हुआ

28 सितंबर को चीन की सरकारी मीडिया ने ब्रिज का लाइव ड्रोन फुटेज शेयर किया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियाँ इस विशाल संरचना को पार करती दिखाई दीं. उद्घाटन समारोह में इंजीनियरों, स्थानीय अधिकारियों और आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इवेंट न केवल तकनीकी उपलब्धि का प्रतीक था, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए नई उम्मीदों का प्रतीक भी. वीडियो में ब्रिज के ऊँचे टावर (262 मीटर और 205 मीटर ऊँचे) और स्टील ट्रस संरचना की मजबूती साफ नजर आ रही है. पर्यटकों के लिए पैदल पथ, बंजी जंपिंग और रेस्तरां जैसी सुविधाएँ भी चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही हैं.

मजबूती के लिए कड़े परीक्षण

पिछले महीने, पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पांच दिनों का लोड टेस्ट किया गया. 21 अगस्त 2025 से शुरू हुए इस टेस्ट में इंजीनियरों ने 96 भारी ट्रकों को ब्रिज पर गुजारा, ताकि वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण हो सके. ब्रिज में 400 से अधिक सेंसर लगाए गए थे, जो मुख्य स्पैन, टावरों, केबलों और सस्पेंडर्स की निगरानी करते रहे. हवा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिरोध के लिए डिजाइन किया गया. यह ब्रिज सभी परीक्षणों में सफल रहा. गुइझोउ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख झांग यिन ने कहा, "यह ब्रिज न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को नई गति देगा.