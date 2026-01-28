Dubai Gold Rate Today: दुबई में सोना खरीदने का सुनहरा मौका, दामों में गिरावट, जानें आज के 24K, 22K और 18K के रेट

Gold Representative Image (Photo Credits: Pixabay)

Dubai Gold Rate Today: इस सप्ताह की शुरुआत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद दुबई के सर्राफा बाजार में बुधवार, 28 जनवरी को सोने की कीमतों में मामूली सुधार (Retracement) देखा गया है. वैश्विक बाजार में निवेशकों द्वारा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी मौद्रिक नीति के संकेतों का इंतजार करने के बीच यह बदलाव आया है.

रिटेल बाजार के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत आज 611.50 दिरहम प्रति ग्राम पर स्थिर हुई है. यह कल के उच्चतम स्तर 614.25 दिरहम से थोड़ी कम है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की हाजिर कीमतों में ऐतिहासिक उछाल के बाद अब स्थिरता देखी जा रही है. यह भी पढ़े: Dubai Gold Rate Today: दुबई में सोने की कीमतों में अब तक बड़ा उछाल, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट

दुबई में आज के सोने के रेट (28 जनवरी, 2026)

सुबह के सत्र के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में सोने के भाव इस प्रकार हैं (अनुमानित विनिमय दर: 1 AED = 24.92 INR).

शुद्धता (Purity) मूल्य प्रति ग्राम (AED / USD / INR) प्रति 10 ग्राम (AED / USD / INR) 24K AED 611.50 / $166.50 / ₹15,240 AED 6,115.00 / $1,665 / ₹1,52,400 22K AED 566.25 / $154.20 / ₹14,112 AED 5,662.50 / $1,542 / ₹1,41,123 21K AED 540.50 / $147.18 / ₹13,471 AED 5,405.00 / $1,472 / ₹1,34,710 18K AED 465.50 / $126.75 / ₹11,601 AED 4,655.00 / $1,268 / ₹1,16,014

बाजार में स्थिरता और ग्राहकों की प्रतिक्रिया

कीमतों में आई इस मामूली गिरावट से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रिटेल खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है. डेरा गोल्ड सूक और दुबई के प्रमुख मॉल्स में स्थित स्थानीय ज्वेलर्स ने बताया कि कीमतों में कमी का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि दैनिक उतार-चढ़ाव के बावजूद सोना लंबी अवधि में मजबूती के दौर में है. इस महीने की शुरुआत से अब तक सोने की कीमतों में 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है.

वैश्विक और आर्थिक कारण

वित्तीय जानकारों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर इस समय 'रुको और देखो' (Wait-and-see) की स्थिति बनी हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों की नजरें मुख्य रूप से दो कारकों पर टिकी हैं:

फेडरल रिजर्व की नीति: यदि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को रोकने या कम करने का कोई संकेत देता है, तो सोने की कीमतों में फिर से उछाल आ सकता है.

मुद्रा का दबाव: अमेरिकी डॉलर हाल के वर्षों के निचले स्तर के आसपास बना हुआ है. डॉलर के कमजोर होने से अन्य मुद्राओं (जैसे भारतीय रुपया) के धारकों के लिए सोना खरीदना अधिक आकर्षक हो जाता है.

क्षेत्रीय संदर्भ और लाभ

दुबई अपनी प्रतिस्पर्धी कीमतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. भारत जैसे देशों की तुलना में दुबई में आयात शुल्क का बोझ कम होने के कारण, यहां सोना खरीदना पर्यटकों और प्रवासियों के लिए हमेशा फायदेमंद रहता है. यही कारण है कि इसे 'सिटी ऑफ गोल्ड' कहा जाता है.