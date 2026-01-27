Dubai Gold Rate Today: दुबई में सोने की कीमतों में अब तक बड़ा उछाल, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट

(Photo : X)

Dubai Gold Rate Today: 'सिटी ऑफ गोल्ड' के नाम से मशहूर दुबई में आज सोने की कीमतों ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आए 'पराबोलिक उछाल' (Parabolic Rally) के चलते मंगलवार को दुबई के खुदरा बाजार में भारी तेजी देखी गई. वैश्विक हाजिर बाजार में सोना 5,100 डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है, जिसका सीधा असर दुबई के रेट्स पर पड़ा है. मंगलवार सुबह दुबई में 24 कैरेट सोने का भाव 614.25 दिरहम प्रति ग्राम तक पहुंच गया, जो पिछले दिन के 601 दिरहम के मुकाबले काफी अधिक है.

वैश्विक उथल-पुथल और डॉलर में गिरावट मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सोने की इस अभूतपूर्व तेजी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं. प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और नए प्रतिबंधों ने निवेशकों को 'सेफ-हेवन' एसेट के तौर पर सोने की ओर आकर्षित किया है. इसके अतिरिक्त, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) में आई गिरावट ने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए सोने को और अधिक किफायती बना दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह रुझान जारी रहा, तो इस साल के अंत तक सोना 6,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर को भी चुनौती दे सकता है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today: सोने ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड, ₹1.62 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा भाव, बाजार में हलचल के बीच जानें आज दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों में 22K–24K गोल्ड के ताज़ा रेट

दुबई में आज के सोने के भाव (27 जनवरी 2026)

दुबई में आज सुबह के सत्र के अनुसार विभिन्न शुद्धता वाले सोने के खुदरा रेट नीचे दिए गए हैं. (विनिमय दर: 1 AED = 24.96 INR)

शुद्धता प्रति ग्राम (AED) प्रति 10 ग्राम (INR) प्रति तोला (INR) 24 कैरेट (24K) 614.25 ₹1,53,317 ₹1,78,767 22 कैरेट (22K) 568.75 ₹1,41,960 ₹1,65,525 21 कैरेट (21K) 542.00 ₹1,35,283 ₹1,57,740 18 कैरेट (18K) 467.50 ₹1,16,688 ₹1,36,058

खुदरा बाजार और निवेशकों पर प्रभाव

कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर होने के बावजूद दुबई के 'गोल्ड सूक' (Gold Souk) में चहल-पहल कम नहीं हुई है. जहां कुछ स्थानीय लोग इस ऊंची कीमत पर सोना बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं अंतरराष्ट्रीय पर्यटक, विशेषकर भारतीय, अभी भी दुबई से सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं. भारत में आयात शुल्क के कारण घरेलू कीमतें अभी भी दुबई के मुकाबले काफी ज्यादा बनी हुई हैं.

आगे का बाजार

अब निवेशकों की निगाहें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक पर टिकी हैं. यदि मौद्रिक नीतियों में और ढील देने के संकेत मिलते हैं, तो सोने की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. फिलहाल, बाजार में 'FOMO' (छूट जाने का डर) की स्थिति बनी हुई है, जिससे संस्थागत निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं.