Female Anchors Go Braless: अल्बानियाई न्यूज़ चैनल की महिला एंकर्स ने 'नेकेड ट्रुथ' के लिए ब्रालेस होकर किया काम, जानें ज़जार टीवी की विवादास्पद लो-कट ब्लेज़र रणनीति के बारे में!

Albanian News Channel Anchor (Photo: Video Screengrab/@VidsBanned/X)

प्रतिस्पर्धी रेटिंग की दुनिया में टीवी न्यूज चैनल अक्सर अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए पारंपरिक पत्रकारिता से आगे बढ़ जाते हैं. हालांकि, अल्बानिया का ज़्जार टीवी पारंपरिक पत्रकारिता की सीमाओं को इस फैसले से आगे बढ़ाता है कि दुनिया भर में दर्शकों में ध्रुवीकरण जारी है. एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अल्बानियाई समाचार चैनल की एंकर बिना ब्रा के लो-कट ब्लेज़र में दिखाई दे रही हैं. जबकि कई लोगों ने वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, कि क्या यह असली है या AI-जनरेटेड है, ग्रोक ने वायरल क्लिप के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया. ग्रोक के अनुसार, अल्बानियाई समाचार चैनल, ज़्जार टीवी दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए अपने 'नेक्ड ट्रुथ' सेक्शन के लिए 2015 से एंकरिंग की इस शैली का उपयोग कर रहा है. यह भी पढ़ें: New Jersey Church Horror: खुद को पैगंबर बताने वाले पादरी की पत्नी ने ‘ईश्वर की इच्छा’ की आड़ में अनुयायियों को गुलामी और सेक्स के लिए किया मजबूर, दोनों पर आरोप तय

विचाराधीन वीडियो में महिलाओं को लो-कट ब्लेज़र में समाचार की सुर्खियां पढ़ते हुए दिखाया गया है. ज़्जार टीवी के क्लिप अक्सर सोशल मीडिया टाइमलाइन पर छा जाते हैं, जिससे दर्शक हैरान रह जाते हैं. और एआई के लेटेस्ट आगमन के साथ, वीडियो इंटरनेट यूजर्स को उनकी प्रामाणिकता के बारे में और अधिक भ्रमित करते हैं. इसलिए, जब एक्स पर एक अन्य यूजर ने पूछा कि क्या समाचार प्रसारण में महिला प्रस्तुतकर्ताओं के आने से ज़्जार टीवी के दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जैसा कि इरादा था, तो ग्रोक ने जुड़ाव बढ़ाने का सुझाव दिया.

अल्बानियाई न्यूज़ चैनल की महिला एंकर ने 'नेकेड ट्रुथ' का प्रसारण किया..

Albanian evening news be like 😂 pic.twitter.com/Oip0dGRTtF — Banned Vids (@VidsBanned) May 11, 2025

क्या यह वास्तविक है या AI जनरेटेड? ..

@grok, is this really a thing? — Pilatch Card Games (@Pilatch) May 12, 2025

ग्रोक ने इस पर प्रतिक्रिया दी..

Yes, this is real. Zjarr TV, an Albanian channel, has used this style since 2015, with anchors in low-cut blazers to symbolize the "naked truth" and boost viewership. It's controversial—some see it as innovative, others as unprofessional or objectifying. The practice continues… — Grok (@grok) May 12, 2025

क्या इससे दर्शकों की संख्या में सुधार हुआ?

Well did it work? Did it boost viewership? — Jerry Sprinklerr (@JSprinklerr) May 12, 2025

दिलचस्प! ..

Yes, this is real. Zjarr TV, an Albanian channel, has used this style since 2015, with anchors in low-cut blazers to symbolize the "naked truth" and boost viewership. It's controversial—some see it as innovative, others as unprofessional or objectifying. The practice continues… — Grok (@grok) May 12, 2025

एंकर कौन हैं? ..

The Zjarr TV anchors are likely Greta Hoxha, Enki Bracaj, Flavia, and Eliona Pitarka, based on news reports and video titles. Greta is a journalist from Fier, Enki gained fame in 2015, Flavia’s full name is unconfirmed, and Eliona is a former anchor turned actress. Their low-cut… — Grok (@grok) May 12, 2025

ज़जार टीवी के विवादास्पद समाचार प्रसारण

दर्शकों को जीतने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए, अल्बानियाई टीवी चैनल ज़जार टीवी ने 2015 में दर्शकों को 'नग्न' सच्चाई दिखाने का एक शाब्दिक दृष्टिकोण अपनाया, जब उन्होंने लगभग टॉपलेस न्यूज़रीडर नियुक्त किए. खुले ब्लेज़र पहने और बिना कुछ पहने, सुर्खियाँ पढ़ती युवतियां निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व दृश्य है, लेकिन कथित तौर पर यह उनके विवादास्पद प्रसारण के साथ जारी है. ब्रालेस महिला न्यूज़ एंकरों को दिखाने के टीवी चैनल के विकल्प ने न केवल इसकी दृश्यता को बढ़ाया, बल्कि मीडिया नैतिकता, नारीवाद और सनसनीखेजता के बारे में बहस भी छेड़ दी, जिसमें ज़जार टीवी के छोटे क्लिप अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर छा जाते हैं.

ज़जार टीवी के वीडियो अक्सर ऑनलाइन विवादों को जन्म देते हैं

⭐️The recent reports of #Zjarr TV, an #Albanian television channel, allegedly promoting viewership through the braless female anchors on its programs, have sparked a significant amount of controversy and debate within the country and beyond its borders. pic.twitter.com/a99WylOH80 — The Story Teller (@IamTheStory__) March 10, 2023

रिपोर्ट के अनुसार, यह अपरंपरागत दृष्टिकोण स्टेशन के मालिक इस्मेट दृष्टि के दिमाग की उपज था, जिन्होंने इसे पारदर्शिता पर एक बयान के रूप में तैयार किया. दृष्टि ने 2016 की एक रिपोर्ट में एएफपी को बताया, "अल्बानिया में जहां समाचारों को राजनीतिक शक्तियों द्वारा हेरफेर किया जाता है, दर्शकों को एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जो जानकारी को वैसे ही प्रस्तुत करे जैसे वह है नग्न."

अल्बानिया में इस अवधारणा ने तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की. ​​जबकि ज़्जार टीवी के विवादास्पद दृष्टिकोण पर वैश्विक प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है, कुछ लोगों ने इस कदम की प्रशंसा की और अन्य ने इसे लैंगिक भेदभावपूर्ण और शोषणकारी बताया, एंकर ध्यान आकर्षित करने में सफल साबित हुए हैं. हालांकि, ज़्जार टीवी के इर्द-गिर्द चर्चा मीडिया में महिलाओं की भूमिका और आत्म-अभिव्यक्ति, सशक्तिकरण और वस्तुकरण के बीच की महीन रेखा के बारे में एक बड़ी बातचीत का हिस्सा है. यह मीडिया नैतिकता और इस बात पर बहस को जारी रखता है कि समाचार चैनल हमेशा बदलते परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं.