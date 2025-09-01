Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके, 250 से अधिक की मौत! 500 घायल; देखें तबाही का VIDEO

(Photo Credits @TheInsiderPaper)

Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान में रविवार देर रात 6.0 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने भारी तबाही मचाई. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास था, जिसकी गहराई जमीन से 8 किलोमीटर नीचे थी. इस विनाशकारी भूकंप में अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. स्थानीय प्रशासन के अनुसार, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं.

भूकंप के झटके पड़ोसी देश पाक में भी महसूस किए गए

भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इनका असर पड़ोसी देश पाकिस्तान के कई हिस्सों और भारत की राजधानी दिल्ली तक महसूस किया गया. दिल्ली-एनसीआर में रात करीब 11:30 बजे हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अफगानिस्तान के प्रभावित क्षेत्रों में ढही इमारतें और दहशत में भागते लोगों की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं. यह भी पढ़े: Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान में सुबह-सुबह तेज भूकंप के झटके, 5.9 रही तीव्रता; दहशत में लोग: VIDEO

अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके

अफगानिस्ता में राहत-बचाव कार्य जारी

राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं. अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 12 एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा टीमें तैनात की हैं। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए दिन-रात काम शुरू कर दिया है.

अफगानिस्तान में हाल के वर्षों में कई बार आया भूकंप

अफगानिस्तान में हाल के वर्षों में भूकंपों ने बार-बार तबाही मचाई है. 2023 में हेरात प्रांत में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में 4,000 से अधिक लोग मारे गए थे. इस बार भी प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील की गई है.