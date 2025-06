Iran-Israel War Update: ब्रिटिश एयरवेज ने दुबई और कतर की उड़ानें रोकीं, सुरक्षा कारणों से लिया फैसला; ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद खाड़ी में बढ़ा तनाव

British Airways Dubai & Qatar Flights Cancelled: मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. अमेरिका द्वारा ईरान की तीन प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किए जाने के बाद ईरान ने पलटवार की चेतावनी दी है. इसका सीधा असर अब हवाई सेवाओं पर भी दिखने लगा है. दरअसल, ब्रिटिश एयरवेज ने दुबई और कतर के लिए अपनी उड़ानें अचानक रोक दी हैं. एयरलाइन ने बयान में कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है.

खबरों के मुताबिक, 14 जून से ही इसराइल-ईरान के बीच बढ़ते टकराव की वजह से 500 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल या डिले हो चुकी हैं, जिसमें दुबई और दोहा जैसे बड़े हब भी शामिल हैं.

JUST IN - British Airways halts flights to Dubai and Qatar.

— Disclose.tv (@disclosetv) June 22, 2025