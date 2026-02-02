स्पेन में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात: महिला ने पार्टनर का प्राइवेट पार्ट काटा, फिर चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

मैड्रिड/बिलबाओ: उत्तरी स्पेन (Northern Spain) के बिलबाओ (Bilbao) शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां उरीबारी (Uribarri) इलाके में एक 55 वर्षीय महिला ने अपने साथी की नृशंस हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, महिला ने पहले अपने पार्टनर का गुप्तांग (Penis) काटा और फिर चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि पड़ोसी इस जोड़े को एक 'आदर्श कपल' (Perfect Couple) के रूप में देखते थे.

वारदात का खुलासा तब हुआ जब आरोपी महिला की वयस्क बेटी ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला ने अपनी बेटी के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद डरी हुई बेटी ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया.

शुक्रवार, 30 जनवरी को जब बास्क देश की पुलिस (Ertzaintza) घटनास्थल पर पहुंची, तो उन्हें घर के अंदर 67 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला. मृतक की पहचान एक स्थानीय बार मालिक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला को मौके से ही हिरासत में ले लिया. यह भी पढ़ें: US: टेक्सास में भारतीय मैनेजर Chandra Nagamallaiah की बेरहमी से हत्या, पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम किया

झगड़े और ईर्ष्या का शक

जांचकर्ताओं ने अभी तक हत्या के पीछे के आधिकारिक मकसद की पुष्टि नहीं की है, लेकिन शुरुआती जांच और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ईर्ष्या (Jealousy) को लेकर हुए विवाद के कारण इस हमले को अंजाम दिया गया. इमारत में रहने वाले अन्य निवासियों ने बताया कि हत्या से ठीक पहले उन्होंने जोड़े के घर से चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं.

फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर अत्यधिक हिंसा के निशान मिले हैं. गुप्तांग काटने के अलावा, गर्दन पर चाकू के कई गहरे घाव पाए गए हैं, जो मौत का मुख्य कारण बने.

इलाके में शोक की लहर

मृतक इलाके में एक लोकप्रिय बार का मालिक था और उसे जानने वाले लोग इस घटना से गहरे सदमे में हैं. पड़ोसियों ने बताया कि दोनों पिछले पांच साल से साथ थे और अक्सर स्थानीय कैफे और छतों पर साथ देखे जाते थे. किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी निजी जिंदगी में इस कदर नफरत भरी होगी. यह भी पढ़ें: Chandra Nagamallaiah Murder in US: अमेरिका में भारतीय मैनेजर की हत्या पर भारत सरकार ने दी प्रतिक्रिया, दूतावास से मांगी रिपोर्ट

आगे की कार्रवाई

स्पेनिश पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के लिए पूरे घर की गहन जांच की है. आरोपी महिला फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और अभियोजक (Prosecutors) उसके खिलाफ औपचारिक हत्या के आरोप तय करने की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच, मृतक के बार के बाहर उनके चाहने वालों ने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया है.