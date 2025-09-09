Mexico Train Accident: मेक्सिको में डबल डेकर बस को मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 10 लोगों की हुई मौत, 41 घायल, एक्सीडेंट का VIDEO आया सामने
Credit-(X,@InfoR00M)

Mexico Train Accident: मेक्सिको (Mexico) में एक भीषण हादसा सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ्तार मालगाड़ी (Freight Train) ने एक बस को टक्कर मार दी. इस हादसे में कम से कम 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है तो वही 41 से ज्यादा लोग घायल है. ये हादसा मेक्सिको सिटी से लगभग 130 किलोमीटर दूर अटलाकामुल्को ( Atlacamulco) के इंडस्ट्रियल एरिया (Industrial Area) में हुआ है. जानकारी के मुताबिक़ सुबह करीब साढ़े छह बजे एक मालगाड़ी ने एक डबल डेकर बस (Double Decker Bus) को टक्कर मार दी. बस हेर्रादुरा दे प्लाटा लाइन जा रही थी और रेलवे ट्रैक पार कर रही थी. इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में बस आ गई. ये हादसा इतना भयानक था कि बस दो हिस्सों में बंट गई .बस का पीछे का हिस्सा रेलवे ट्रैक पर घसीटता हुआ गया और सामने का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया.

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @InfoR00M नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:लंदन में बड़ा हादसा; विक्टोरिया स्ट्रीट पर बस ने राहगीरों को मारी टक्कर, 17 लोग घायल

मेक्सिको में मालगाड़ी ने बस को मारी टक्कर

हॉर्न बजाने के बाद भी नहीं रुकी गाड़ियां

 

बताया जा रहा है की रेलवे क्रॉसिंग (Railway Crossing) पर नाही गेट लगे थे और नाही चेतावनी देनेवाली लाइटें. ट्रेन ने हमेशा की तरह हॉर्न बजाया, बावजूद इसके लोग ट्रेन की पटरियों से गाड़ियां निकालते रहे. एक महिला जो इस हादसे में घायल हुई है,' उनका कहना है की बस को उस समय ट्रैक पार नहीं करना चाहिए था. बस निकालने के चक्कर में इतनी जानें चली गई.

कंपनी का बयान

 

इस मालगाड़ी का संचालन करनेवाली कंपनी कनाडियन पैसिफिक कंसास सिटी ऑफ मेक्सिको (Canadian Pacific Kansas City of Mexico) ने कहा है की पीड़ित परिवारों के लिए उनकी संवेदना है और उनकी टीम के लोग मौके पर मौजूद है और जांच में पूरा सहयोग कर रहे है. बता दें की मेक्सिको में रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है. साल 2023 में ऐसे 800 मामले दर्ज हुए, जबकि 2020 में यह संख्या 602 थी.पिछले महीने गुआनाजुआतो में ट्रेन और गाड़ियों की टक्कर में 6 लोग मारे गए थे. साल 2019 में क्वेरेटारो राज्य में ट्रेन दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई थी.

 