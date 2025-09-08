Jio ने पूरे भारत में शुरू किया VoNR, जानें क्या है यह सर्विस और यूजर्स को होंगे कौन से फायदे

Reliance Jio | X

Jio VoNR: देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Jio ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरे भारत में Voice over New Radio (VoNR) को एक्टिवेट कर दिया है. इसका मतलब है कि अब Jio 5G यूजर्स को कॉल के दौरान 4G नेटवर्क पर फॉलबैक नहीं करना पड़ेगा. VoNR यानी Voice over New Radio एक नई तकनीक है, जो पारंपरिक VoLTE (Voice over LTE) की जगह लेती है.

VoNR से अब कॉल सीधे 5G नेटवर्क पर होंगी. इसका फायदा यह होगा कि कॉल बहुत तेजी से कनेक्ट होंगी. बीच में कॉल ड्रॉप होने की दिक्कत कम होगी. आवाज और भी ज्यादा क्लियर सुनाई देगी और बैटरी की खपत कम होगी क्योंकि कॉल रूटिंग ज्यादा स्मार्ट होगी.

क्यों खास है Jio का यह कदम?

यह सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि Jio की बड़ी रणनीति का हिस्सा है. कंपनी ने अपना इन-हाउस 5G Standalone Core और IMS इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है, जिससे भारत का टेलीकॉम सिस्टम और भी आत्मनिर्भर बनेगा.

Jio के पास पहले से ही 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, और अब इतनी बड़ी संख्या में VoNR का रोलआउट दुनिया में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है. कंपनी का मकसद सिर्फ बेहतर कॉल क्वालिटी देना नहीं, बल्कि भारत को “Sovereign Telecom Systems” की दिशा में आगे बढ़ाना है, ताकि भविष्य में यह टेक्नोलॉजी अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट की जा सके.

Jio यूजर्स को मिलेगा क्या फायदा?

कॉल क्वालिटी बेहतर: आवाज बिलकुल साफ और नेचुरल सुनाई देगी.

आवाज बिलकुल साफ और नेचुरल सुनाई देगी. स्पीड: कॉल तुरंत कनेक्ट होंगी, लेटेंसी बहुत कम होगी.

कॉल तुरंत कनेक्ट होंगी, लेटेंसी बहुत कम होगी. बैटरी बचत: अब कॉल के दौरान फोन ज्यादा बैटरी नहीं खाएगा.

अब कॉल के दौरान फोन ज्यादा बैटरी नहीं खाएगा. स्मार्ट अनुभव: कॉल करते समय 4G पर फॉलबैक की दिक्कत खत्म हो जाएगी.

Jio का यह कदम सिर्फ भारत में टेलीकॉम अनुभव को बदलने वाला है. VoNR के आने से अब Jio यूज़र्स को कॉल क्वालिटी, स्पीड और नेटवर्क स्थिरता का नया अनुभव मिलने वाला है.