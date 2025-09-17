iOS 26 Update: एप्पल का नया अपडेट बना सिरदर्द, iPhone की बैटरी तेजी से हो रही खत्म, फोन भी हो रहा गर्म

(Photo Credits: X )

एप्पल (Apple) ने हाल ही में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 जारी किया है, लेकिन यह नया अपडेट कई iPhone यूजर्स के लिए खुशी की जगह मुसीबत लेकर आया है. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर से यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उनके फोन की बैटरी पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से खत्म हो रही है.

इस अपडेट की घोषणा एप्पल ने जून में अपनी वर्ल्डवाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस (WWDC) में की थी और इसी हफ़्ते इसे सभी के लिए जारी किया गया. लेकिन अपडेट करने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई.

यूजर्स का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक यूजर ने लिखा, "मैंने 58 मिनट पहले ही अपना फोन फुल चार्ज किया था और अब बैटरी 79% पर आ गई है. iOS 26 मेरे फोन को बेकार कर रहा है."

कई लोगों ने यह भी शिकायत की कि अपडेट के बाद उनका फोन गर्म हो रहा है. एक अन्य यूजर ने लिखा, "क्या बकवास है. iOS 26 अपडेट के बाद से मेरा फोन आग की तरह गर्म हो रहा है और मेरी बैटरी हेल्थ भी गिरकर 80% पर आ गई है. मैंने अपनी चार्जिंग की आदतें भी नहीं बदली हैं."

एक और यूजर ने नाराज़गी जताते हुए कहा, "iOS 26 में पक्का बैटरी की कोई समस्या है. मैंने सुबह अपना फोन रोज़ से कम इस्तेमाल किया, फिर भी बैटरी 50% तक गिर गई."

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ समय पहले ही आने वाले iPhone 17 के डिज़ाइन को लेकर भी एप्पल को आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसे कई फैंस ने "बदसूरत" बताया था.

एप्पल ने क्या कहा?

हालांकि एप्पल ने अभी तक इन शिकायतों पर सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है. लेकिन, कंपनी ने अपने एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट में बताया है कि किसी भी बड़े अपडेट के बाद बैटरी का ज़्यादा खर्च होना और फोन का गर्म होना एक सामान्य बात है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपडेट के बाद फोन के बैकग्राउंड में कई प्रोसेस चलते रहते हैं. एप्पल का कहना है कि कुछ दिनों में यह समस्या अपने आप ठीक हो जाती है.

अब देखना यह होगा कि क्या यह समस्या सच में कुछ दिनों में ठीक होती है या फिर एप्पल को इसे ठीक करने के लिए कोई और छोटा अपडेट जारी करना पड़ता है.