Women's ODI World Cup 2025: भारत-श्रीलंका के बीच मुकाबले के साथ होगा महिला वनडे वर्ल्ड कप का आगाज

नई दिल्ली, 30 सितंबर : महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (Women's ODI World Cup 2025_ की शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है. पहले मुकाबले में भारत और श्रीलंका का आमना-सामना होगा. यह मैच गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, जबकि चामरी अथापथु श्रीलंकाई टीम का नेतृत्व करेंगी. फैंस को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच यह मुकाबला कड़ा रहेगा. भारतीय टीम को इस मुकाबले में स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में स्नेह राणा और क्रांति गौड़ विपक्षी खेमे को परेशान कर सकती हैं.

दूसरी ओर, श्रीलंकाई टीम को बल्लेबाजी में हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी से खासा उम्मीदें हैं. गेंदबाजों में चामरी अथापथु और देवमी विहंगा इस समय शानदार फॉर्म में हैं. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच पारंपरिक तौर पर बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच धीमी होती जाएगी, जिसके बाद स्पिनर्स का रोल अहम होगा. भारत-श्रीलंका के बीच इस मुकाबले के लिए सेंटर पिच का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां घास बहुत कम है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर में गर्मी रहेगी. भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच वनडे इतिहास में अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 31 मैच भारत ने जीते, जबकि श्रीलंकाई टीम सिर्फ 3 ही मुकाबले अपने नाम कर सकी. एक मैच बेनतीजा रहा है. यह भी पढ़ें : Women’s Cricket World Cup 2025 Doodle! गूगल ने शानदार डूडल बनाकर महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत का मनाया जश्न

दोनों देशों के बीच महिला विश्व कप 2025 का पहला मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. टॉस आधा घंटे पहले होगा. भारत-श्रीलंका के बीच इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी.

भारतीय महिला टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी.

श्रीलंकाई महिला टीम : हसीनी परेरा, विश्मी गुनारत्ने, चामरी अथापथु (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, देवमी विहंगा, अचिनि कुलसुरिया, उदेशिका प्रबोधनी, पियमी वात्सला बदलगे, माल्की मादरा, इनोका रणवीरा, नीलाक्षी डी सिल्वा, सुगंधिका कुमारी, इमेशा दुलानी.