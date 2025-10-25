Nitish Kumar Reddy Health Update: आखिर क्यों तीसरे वनडे में नहीं खेले नीतीश रेड्डी? जानिए वजह
Nitish Kumar Reddy(Photo Credit:X@ICC)

सिडनी, 25 अक्टूबर : नीतीश रेड्डी (Nitish Reddy) बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में नहीं उतरे हैं. मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रेड्डी के चोटिल होने की पुष्टि की. रेड्डी एडिलेड में दूसरे मैच के दौरान चोटिल हुए थे. नीतीश रेड्डी की अनुपस्थिति में बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को इस मुकाबले में मौका दिया गया है. कुलदीप पहली बार इस सीरीज में खेल रहे हैं. कुलदीप ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में अपना जलवा बिखेरा था.

इनके अलावा, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान में कहा, "नीतीश कुमार रेड्डी को एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी और इसके बाद वे तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है." यह भी पढ़ें :IND vs AUS: वनडे में भारत ने हारा लगातार 18वां टॉस, जानिए कब मिली थी आखिरी जीत?

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से गंवाया था, जिसके बाद एडिलेड में टीम इंडिया को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में टीम इंडिया सीरीज के अंतिम मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाने उतरी है सिडनी में खेले गए मैच की बात करें, तो यह सीरीज में लगातार तीसरी बार था जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल टॉस हार गए. भारत ने वनडे फॉर्मेट में लगातार 18वां टॉस गंवाया है. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टीम की कमान संभालते हुए अपने 10 वनडे मुकाबलों में दूसरी बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, एडम जांपा, मिचेल ओवेन, नाथन एलिस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड.