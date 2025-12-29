Year Ended 2025: इस साल इन युवा खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया डेब्यू, अपने प्रदर्शन से मैदान में मचाया तांडव

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 29 दिसंबर: यह साल कुछ युवा क्रिकेटरों के लिए शानदार रहा है. आइए, उन स्टार खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 'साल 2025' में किसी एक फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए उसमें शानदार प्रदर्शन किया है.

नीतीश कुमार रेड्डी: नीतीश कुमार रेड्डी ने नवंबर 2024 में टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया था, जिसके बाद साल 2025 में उन्होंने वनडे और टी20 क्रिकेट खेला. नीतीश ने 2 वनडे मुकाबलों में 27 की औसत के साथ इतने ही रन बनाए हैं, जबकि 4 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 45 की औसत के साथ 90 रन जुटाए हैं. इस दौरान उनके नाम 1 अर्धशतक भी है. नीतीश ने टी20 क्रिकेट में 3 विकेट हासिल किए हैं.

वरुण चक्रवर्ती: इस खिलाड़ी ने साल 2021 में टी20 डेब्यू किया था, लेकिन वनडे में उन्हें फरवरी 2025 में यह मौका मिला. इस स्पिनर ने साल 2025 में सिर्फ 4 वनडे मैच खेले, जिसमें 19 की औसत के साथ 10 विकेट हासिल किए. चक्रवर्ती के टी20 प्रदर्शन को देखें, तो उन्होंने अपने करियर में 33 मैच खेले, जिसमें 14.87 की औसत के साथ 55 विकेट अपने नाम किए.

साई सुदर्शन: भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ने इस साल टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया. उन्होंने अब तक भारत के लिए 6 टेस्ट मुकाबलों में 27.45 की औसत के साथ 302 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं.

हर्षित राणा: भारतीय तेज गेंदबाज ने इस साल वनडे और टी20 फॉर्मेट में डेब्यू किया. उन्होंने अब तक 11 वनडे मुकाबलों में 20 विकेट हासिल किए हैं, जबकि 6 टी20 मुकाबलों में 7 विकेट निकाले हैं.

क्वेना मफाका: साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने साल 2024 में सीमित ओवरों के क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद जनवरी 2025 में उन्हें टेस्ट फॉर्मेट खेलने का मौका मिला. इस दौरान मफाका ने 2 टेस्ट में 3 विकेट हासिल किए. उन्होंने जिन दो टेस्ट को खेला, उसमें साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की.

ब्यू वेबस्टर: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने फरवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया. उन्होंने अब तक अपने देश के लिए सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट ही खेला है, जिसके 7 मुकाबलों में 34.63 की औसत से 381 रन बनाए. वहीं, गेंदबाजी में 8 विकेट उनके नाम हैं.