WWE Night of Champions 2025 Results: जॉन सीना ने सीएम पंक को हराकर टाइटल बचाया, कोडी रोड्स और जेड कारगिल बने किंग और क्वीन ऑफ द रिंग, यहां देखें टूर्नामेंट का हाइलाइट्स

जॉन सीना(Credit: X/@WWE)

WWE Night of Champions 2025: डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस(WWE Night of Champions) 2025 में जबरदस्त मुकाबलों की भरमार रही, लेकिन सबसे बड़ी सुर्खियों में रहा जॉन सीना बनाम सीएम पंक का मेन इवेंट, जहां सीना ने एक बार फिर अपने पुराने दुश्मन सीएम पंक को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक डिफेंड किया. वहीं, कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन को हराकर किंग ऑफ द रिंग का ताज अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग में जेड कारगिल ने असुका को पछाड़कर क्वीन ऑफ द रिंग का खिताब जीता. विराट कोहली की वायरल हुई धुंधली तस्वीर, सिगरेट और लॉलीपॉप के बीच उलझे फैंस, देखें कन्फ्यूज्ड नेटिज़न्स का रिएक्शन

सीना बनाम पंक: पुराने दुश्मन, नई चालें

CM Punk was ready for ONE but not the OTHER! pic.twitter.com/z3O2YlRvvA — WWE (@WWE) June 28, 2025

मेन इवेंट में सीएम पंक और जॉन सीना के बीच मुकाबला किसी क्लासिक से कम नहीं था। मैच की शुरुआत में दोनों ने एक-दूसरे के सिग्नेचर मूव्स को काउंटर किया. पंक ने GTS मारा, लेकिन रेफरी बेहोश था. मौका देखकर सैथ रॉलिन्स ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन के साथ आए और पंक पर हमला करवा दिया.

Was that the right call from the champ? 🤔 pic.twitter.com/wUW4br3WWm — WWE (@WWE) June 28, 2025

They know each other SO well! 👏 pic.twitter.com/4OhyjNHvuC — WWE (@WWE) June 28, 2025

सीना ने भी रेफरी को गिराकर रॉलिन्स पर अटैक किया. जब पंक ने सीना को GTS देकर हाथ मिलाया, तभी सीना ने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन रॉलिन्स ने अपने ब्रीफकेस से पंक पर हमला कर दिया। सीना ने मौके का फायदा उठाकर पिन किया और चैंपियनशिप बचा ली.

कोडी रोड्स बने किंग ऑफ द रिंग 2025

रात की शुरुआत कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच किंग ऑफ द रिंग फाइनल से हुई. मुकाबला रोमांचक था जहां ऑर्टन ने RKO लगाकर जीत की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन कोडी ने शानदार काउंटर देकर दो बार Cross Rhodes लगाया और मैच अपने नाम कर लिया. जीत के बाद "RAW" के जनरल मैनेजर एडम पीयर्स और "SmackDown" के निक एल्डिस ने उन्हें क्राउन पहनाया.

Cody NEVER saw it coming! 😲 pic.twitter.com/XaOVVMXREr — WWE (@WWE) June 28, 2025

रिया रिप्ली ने स्ट्रीट फाइट में दी राकेल को मात

रिया रिप्ली और राकेल रोड्रिगेज के बीच स्ट्रीट फाइट बेहद खतरनाक रही. स्टील चेयर, टेबल और बेल्ट का खूब इस्तेमाल हुआ. रिया ने Roxanne Perez को बाहर फेंककर मैच में वापसी की और अंत में टेबल के ऊपर से Riptide लगाकर राकेल को पिन किया.

सैमी ज़ैन ने करियन क्रॉस को दी शिकस्त

सैमी ज़ैन और करियन क्रॉस के बीच भी शानदार टक्कर देखने को मिली. क्रॉस ने ज़ैन को स्लीपर में जकड़ा, लेकिन सैमी ने खुद को बचाते हुए जबरदस्त Helluva Kick मारा और मुकाबला जीत लिया.

सोलो सिकोआ बने नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन

A special moment for SAMI ZAYN! pic.twitter.com/h3UA1LRRXE — WWE (@WWE) June 28, 2025

Sami Zayn brings the FIGHT! pic.twitter.com/PAiY2inqp6 — WWE (@WWE) June 28, 2025

सोलो सिकोआ और जैकब फातू के बीच यूएस चैंपियनशिप के लिए मुकाबला बेहद तीखा रहा. मुकाबले के दौरान टोंगा लोआ और हिकुलियो ने हस्तक्षेप किया और फातू पर हमला किया। इसका फायदा उठाकर सोलो ने समोअन स्पाइक मारकर खिताब जीत लिया.

जेड कारगिल ने असुका को हराकर जीता क्वीन ऑफ द रिंग का खिताब

You could hear the SNAP on that one! 💥 pic.twitter.com/mlk1Ryc3nW — WWE (@WWE) June 28, 2025

जेड कारगिल और असुका के बीच महिला वर्ग के फाइनल में ज़बरदस्त टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली. असुका ने कारगिल के घुटने को निशाना बनाया और उन्हें Asuka Lock में फंसाया, लेकिन कारगिल ने जबरदस्त काउंटर कर Jaded लगाकर जीत हासिल की। उन्हें भी जनरल मैनेजरों ने ताज पहनाकर सम्मानित किया.

It's the QUEEN OF THE RING finals! pic.twitter.com/pJLa5iR6QY — WWE (@WWE) June 28, 2025