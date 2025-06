Virat Kohli Smoking Cigarette or Having Lollipop? विराट कोहली की वायरल हुई धुंधली तस्वीर, सिगरेट और लॉलीपॉप के बीच उलझे फैंस, देखें कन्फ्यूज्ड नेटिज़न्स का रिएक्शन

Virat Kohli's viral image. Photo credits: X/@thephukdi)

Virat Kohli Smoking Cigarette or Having Lollipop? टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली इन दिनों क्रिकेट से दूर अपने परिवार संग समय बिता रहे हैं. हाल ही में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था. इससे पहले कोहली ने T20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले लिया था, जब भारत ने बारबाडोस में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था. फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था. अब 36 वर्षीय यह दिग्गज केवल वनडे क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा. आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहली बार चैंपियन बनाने के बाद से कोहली सार्वजनिक तौर पर नज़र नहीं आए हैं. बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों वामिका और अकाय के साथ लंदन में हैं और फिलहाल क्रिकेट से दूर निजी जीवन को प्राथमिकता दे रहे हैं. अब बदल जाएगा क्रिकेट का खेल, आईसीसी ने लागू किए हर फॉर्मेट में नए नियम, जानें पूरी डिटेल

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति धुंधली तस्वीर में कथित तौर पर विराट कोहली जैसा दिख रहा है और उसके हाथ में सिगरेट नजर आ रही है. इस तस्वीर ने फैंस को असमंजस में डाल दिया है कि क्या यह सच में कोहली हैं या कोई और. कुछ नेटिज़न्स का दावा है कि कोहली सिगरेट पी रहे हैं, जबकि कई लोग इसे लॉलीपॉप बता रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि यह तस्वीर फर्जी है. हालांकि अभी तक इस पर विराट कोहली या उनके किसी करीबी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर बहस तेज हो गई है.

देखें कन्फ्यूज्ड नेटिज़न्स का रिएक्शन

blud started smoking, looks like he wasn't able to cope with the loses of 11 lives lost in chinnaswamy stampede pic.twitter.com/LdAFiuHMEG — ex. capt (@thephukdi) June 28, 2025

Can't even eat let the man enjoy a lollipop in peace and they want his test return. We are never seeing him again 😅 https://t.co/xCRV5yvOCg — Arnav (@arnav714) June 28, 2025

This picture is from 2023 though https://t.co/ocMoxuTE46 — Ahama Premaa (@AhamaPremaa) June 28, 2025

He doesn't look like Virat kohli Very big difference https://t.co/aQWMtMd8Hy — Dr. Stephen Vincent Strange (@KumarTimes8) June 28, 2025

All of them smokes for ages not a big deal. https://t.co/mxnLTaxCFU — Pratham (@dp_331) June 28, 2025

Abbe lolipop hai yarr 😭 — Apna Cricket Team 🏏 (@ApnaCricketteam) June 28, 2025

क्या विराट कोहली सिगरेट पी रहे हैं या लॉलीपॉप खा रहे हैं?

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं. 36 वर्षीय कोहली ने अपनी फिटनेस और अनुशासन पर काफी मेहनत की है. इस दिग्गज खिलाड़ी ने मैदान पर शानदार ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता बनाए रखी है. वह न सिर्फ कड़ी वर्कआउट रूटीन का पालन करते हैं बल्कि संतुलित डाइट को भी सख्ती से फॉलो करते हैं.

