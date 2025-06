WWE Night of Champions 2025 Live Streaming: डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस में होगी दिग्गजों की भिड़त, यहां जानें डेट, समय, मैच कार्ड और लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी जानकारी

WWE Night of Champions 2025 Live Telecast: डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस(WWE Night of Champions) 2025 का आयोजन WWE Money in the Bank PLE की सफल मेजबानी के बाद इस वीकेंड होने जा रहा है. इस बार का इवेंट सऊदी अरब के किंगडम एरिना, रियाद में 28 जून को होगा. हालांकि इस बार हर चैंपियनशिप डिफेंड नहीं होगी, क्योंकि फोकस King और Queen of the Ring टूर्नामेंट के भव्य फिनाले पर रहेगा. जून महीने भर क्वालीफायर मुकाबले हुए और अब फाइनल विजेता SummerSlam 2025 में अपने-अपने ब्रांड के वर्ल्ड चैंपियन से भिड़ेंगे. भारत में किस चैनल पर होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश लाइव टेलीकास्ट? जानिए फ्री में कहां और कैसे देखें धमाकेदार रेसलिंग इवेंट

डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस(WWE Night of Champions) 2025 कब और कहां होगा?

डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस 2025 का आयोजन इस साल 28 जून को सऊदी अरब के रियाद स्थित किंगडम एरिना में किया जाएगा. यह बहुप्रतीक्षित इवेंट भारतीय दर्शकों के लिए रात 11:30 बजे से शुरू होगा. रेसलिंग प्रेमियों को इस शो में कई बड़े मुकाबले और खिताबी टक्कर देखने को मिलेगी.

डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस(WWE Night of Champions) 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

भारत में पहले WWE के टीवी राइट्स Sony Sports Network के पास थे, लेकिन अब Netflix WWE की नई पार्टनर बन चुकी है. इस कारण WWE Night of Champions 2025 को टेलीविजन पर प्रसारित नहीं किया जाएगा. दर्शक इस इवेंट को केवल Netflix ऐप और वेबसाइट के ज़रिए देख सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन अनिवार्य है.

डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस(WWE Night of Champions) 2025: फुल मैच कार्ड

1. जॉन सीना (चैंपियन) बनाम सीएम पंक – WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच

WWE के दो सबसे बड़े सुपरस्टार जॉन सीना और सीएम पंक एक बार फिर रिंग में आमने-सामने होंगे. सीना अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप टाइटल को डिफेंड करेंगे. स्मैकडाउन के हालिया एपिसोड में सीना ने खुद 'Pipebomb' जैसा प्रोमो देकर इस मुकाबले को और भी अधिक चर्चित बना दिया है.

2. रैंडी ऑर्टन बनाम कोडी रोड्स – King of the Ring फाइनल मैच:

‘द अमेरिकन नाइटमेयर’ कोडी रोड्स इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में ‘द वाइपर’ रैंडी ऑर्टन से भिड़ेंगे. विजेता को अपने ब्रांड के वर्ल्ड चैंपियन से SummerSlam 2025 में मुकाबला मिलेगा.

3. जेड कारगिल बनाम असुका – Queen of the Ring फाइनल:

Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में जेड कारगिल का सामना असुका से होगा. यह मुकाबला महिला डिविज़न में नई दिशा तय करेगा और जीतने वाली को SummerSlam में वर्ल्ड टाइटल शॉट मिलेगा.

4. जैकब फातू (चैंपियन) बनाम सोलो सिकोआ – WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच:

Money in the Bank में New Bloodline से गद्दारी करने के बाद जैकब फातू अब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन के रूप में सोलो सिकोआ से भिड़ेंगे. स्मैकडाउन में सोलो ने फातू को याद दिलाया कि उन्हें WWE में लाने वाला वही है. यह मुकाबला बदले और सम्मान की लड़ाई होगी.

5. रिया रिप्ली बनाम रक़ेल रोड्रिगेज – स्ट्रीट फाइट मैच

RAW में हुए बवाल के बाद अब रिया रिप्ली और रक़ेल रोड्रिगेज एक खतरनाक स्ट्रीट फाइट में आमने-सामने होंगी. Queen of the Ring की रेस से बाहर होने के बाद रक़ेल अब रिया से बदला लेने को तैयार हैं. नियमों से मुक्त यह मैच बेहद क्रूर और रोमांचक होने वाला है.

डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस(WWE Night of Champions) 2025 ना सिर्फ़ खिताबों की लड़ाई होगी, बल्कि यह कई बड़ी दुश्मनियों का अंजाम भी तय करेगा. WWE फैंस के लिए यह रात यादगार साबित हो सकती है.