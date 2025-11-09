IND vs SA Series 2025: अब अपने ही घर पर साउथ अफ्रीका से भारत का सामना, जानिए कब-कब खेले जाएंगे मैच?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 9 नवंबर : भारत (India) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाने के बाद टी20 सीरीज अपने नाम की. अब टीम इंडिया 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के विरुद्ध अपने ही घर पर टेस्ट और सीमित ओवरों की सीरीज खेलेगी. भारत और साउथ अफ्रीका (South Africa) के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर से होने जा रही है. पहला मैच कोलकाता में खेला जाएगा. इसके बाद 22 नवंबर से गुवाहाटी में दूसरे मुकाबले की शुरुआत होगी.

दोनों देश तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे. पहला मैच रांची में 30 नवंबर से खेला जाएगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर में दूसरे मुकाबले का आयोजन होगा. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाना है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर से कटक में पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा. 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में सीरीज का दूसरा मैच होगा. तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाना है. 17 दिसंबर को लखनऊ में चौथा टी20 मैच होगा, जबकि 19 दिसंबर को अहमदाबाद में पांचवां मुकाबला आयोजित होगा. यह भी पढ़ें : New Zealand vs West Indies: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में कीवी टीम की रोमांचक जीत, सीरीज में बनाई बढ़त

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है, जबकि ऋषभ पंत टीम के उपकप्तान होंगे. मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल टीम के संतुलन को मजबूती देते नजर आएंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी का आक्रमण संभालेंगे. इनके अलावा आकाश दीप को भी टीम में स्थान मिला है. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अहम साबित होगी.

भारत की टेस्ट टीम : शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.