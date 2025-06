India vs Netherlands FIH Pro League Europe Leg 2025: एफआईएच प्रो लीग में नीदरलैंड ने टीम इंडिया को से 2-3 दी पटखनी, यूरोप लेग में करारी शिकस्त के साथ की शुरुआत

Netherlands National Hockey Team vs India National Hockey Team: नीदरलैंड राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम एफआईएच प्रो लीग( FIH Pro League Europe Leg) 2025 मैच 9 जून(सोमवार) को एम्सटेलवीन स्थित वागेनर हॉकी स्टेडियम में खेला गया. एफआईएच प्रो लीग यूरोप लेग 2024-25 में भारतीय हॉकी टीम की शुरुआत निराशाजनक रही. इस मुकाबले में नीदरलैंड्स राष्ट्रीय हॉकी टीम ने भारत को 3-2 से हरा दिया हैं. यह मुकाबला काफी कड़ा और रोमांचक रहा, लेकिन अहम मौकों पर चूक के चलते भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने दिखाया दम, बेल्जियम को 3-2 से हराकर रोमांचक मुकाबले में दर्ज की शानदार जीत

मैच की शुरुआत में भारतीय टीम ने आक्रामक रवैया अपनाया और 20वें मिनट में फॉरवर्ड अभिषेक ने शानदार फील्ड गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. हालांकि, यह बढ़त ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी क्योंकि नीदरलैंड की ओर से थाइस वैन डैम (Thijs van Dam) ने सिर्फ चार मिनट बाद 24वें मिनट में बराबरी का गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया. हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक-एक गोल से बराबरी पर थीं.

नीदरलैंड ने टीम इंडिया को से 2-3 दी पटखनी

Full-Time!

A thriller till the final whistle!

Jugraj’s equaliser had us level at 2–2, but a late PC conversion from Jip Janssen seals the win for the Dutch.

A tough fight from our boys.

Heads held high, on to the next!💪

Netherlands 🇳🇱 3 : 2 🇮🇳 India #FIHProLeague…

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 9, 2025