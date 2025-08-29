Zimbabwe vs Sri Lanka, 1st ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान शॉन विलियम्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का पहला मुकाबला आज यानी 29 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series 2025) खेली जाएगी, सीरीज का आखिरी मुकाबला सात सितंबर को खेला जाएगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई क्रेग एर्विन (Craig Ervine) कर रहीं हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरिथ असलंका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान शॉन विलियम्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें: Afghanistan vs Pakistan, Tri-Series 2025 1st Match Key Players To Watch Out: पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर जीत के साथ आगाज करना चाहेगी अफगानिस्तान, शारजाह में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

फिलहाल श्रीलंका की टीम 103 की रेटिंग के साथ वनडे टीम रैंकिंग में चौथे पायदान पर है. वनडे और टी20 फॉरमेट के लिए श्रीलंका की अगुवाई चैरिथ असलांका कर रहे हैं. वनडे की बात करें तो श्रीलंका इस समय शानदार फॉर्म में है. श्रीलंका की टीम ने हाल ही में घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीती है. श्रीलंका एकदिवसीय श्रृंखला के लिए स्पष्ट पसंदीदा के रूप में शुरुआत करेगा. श्रीलंका की टीम से खेल के सभी पहलुओं में जिम्बाब्वे पर हावी होने की उम्मीद है.

जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (ZIM vs SL Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ZIM vs SL 1st ODI Playing XI Update)

जिम्बाब्वे (Playing XI): बेन कुरेन, ब्रायन बेनेट, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सीन विलियम्स (कप्तान), सिकंदर रजा, वेस्ली मधेवेरे, टोनी मुनयोंगा, ब्रैड इवांस, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, ट्रेवर ग्वांडू.

श्रीलंका (Playing XI): पथुम निसांका, निशान मदुश्का, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, कामिन्दु मेंडिस, दुष्मंथा चामीरा, महीश थीक्षाना, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Scorecard)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल 64 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 49 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज 12 मैचों में ही जीत नसीब हुई हैं. वहीं, तीन मुकाबलों का कोई परिणाम नहीं निकला. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.