Zimbabwe vs South Africa, 4th Match 2025 Key Players To Watch Out: हरारे में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रचना चाहेगी जिम्बाब्वे, चौथे टी20 मुकाबले में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd Match 2025 Key Players To Watch: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ज़िम्बाब्वे टी20आई ट्राई सीरीज़ (Zimbabwe T20I Tri-Nation Series 2025) का चौथा मुकाबला कल यानी 20 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हारकर आ रहीं हैं. जिम्बाब्वे की टीम पहली जीत की तलाश में हैं. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान रासी वैन डेर डुसेन (Rassie van der Dussen) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs England Test Stats At Manchester: मैनचेस्टर में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और इंग्लैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

दक्षिण अफ़्रीका को एक जीत और एक हार मिली है. वह जीत जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले गेम में मिली थी. मेजबान टीम दोनों गेम हार चुकी है और यहां एक और हार उसे ट्राई-सीरीज़ से बाहर कर देगी. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका फाइनल में जगह बनाने से एक जीत दूर है. अगर दक्षिण अफ्रीका जीतता है तो दोनों मेहमान टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा.

जिम्बाब्वे फिलहाल दो हार के साथ अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे के लिए शीर्ष रन स्कोरर सिकंदर रजा हैं जिनके नाम 66 रन हैं. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज रिचर्ड नगारावा हैं, जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं. जिम्बाब्वे अपना पिछला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से हार गया है.

दक्षिण अफ्रीका फिलहाल 1 जीत और 1 हार के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज़ में दक्षिण अफ्रीका के लिए शीर्ष रन स्कोरर डेवाल्ड ब्रेविस हैं जिनके नाम 76 रन हैं. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जॉर्ज लिंडे हैं, जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं. दक्षिण अफ्रीका अपना पिछला मैच न्यूजीलैंड से 21 रन से हार गया है.

जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs NZ T20 Head To Head)

जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक सात टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने छह मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम अभी तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई हैं. वहीं एक मैच रद्द हो गया था. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर जिम्बाब्वे जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

डेवाल्ड ब्रेविस: दक्षिण अफ्रीका के घातक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछले 9 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 703 रन बनाए हैं. इस दौरान डेवाल्ड ब्रेविस की औसत 43.94 और स्ट्राइक रेट 60.03 है. यह डेवाल्ड ब्रेविस के खेल में निरंतरता और बेहतरीन तकनीक को दर्शाता है.

रुबिन हरमन: दक्षिण अफ्रीका के युवा स्टार बल्लेबाज रुबिन हरमन ने 10 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें रुबिन हरमन की औसत 37 और स्ट्राइक रेट 64.79 का है. रुबिन हरमन की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और ठोस तकनीक ने दक्षिण अफ्रीका को कई बार मजबूत शुरुआत दी है.

नंद्रे बर्गर: गेंदबाजी में नंद्रे बर्गर ने गजब का प्रदर्शन किया है. नंद्रे बर्गर ने पिछले तीन मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए हैं. नंद्रे बर्गर की इकॉनमी 4.1 और स्ट्राइक रेट 34.81 है.

ब्रायन बेनेट: जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने पिछले 10 मैचों में 38.11 की औसत और 82.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 247 रन बनाए हैं. ब्रायन बेनेट का अनुभव और स्थिरता जिम्बाब्वे के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

ब्लेसिंग मुज़ारबानी: जिम्बाब्वे के गेंदबाज ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 12 विकेट लिए हैं. ब्लेसिंग मुज़ारबानी की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

रयान बर्ल: जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रयान बर्ल ने पिछले 8 मैचों में 191 रन बनाए हैं. हालांकि रयान बर्ल का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनमें पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देने की क्षमता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, वेस्ली मधेवेरे, क्लाइव मदांडे (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, वेलिंगटन मसकदज़ा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, ट्रेवर ग्वांडू.

दक्षिण अफ्रीका: रीज़ा हेंड्रिक्स, रुबिन हरमन, रासी वैन डेर डुसेन (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (विकेटकीपर), जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.