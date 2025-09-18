Zimbabwe vs Namibia, 3rd T20I Match 2025 Scorecard Update: तीसरे मुकाबले में नामीबिया ने जिम्बाब्वे को 28 रनों से रौंदा, जेजे स्मिट ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें ZIM बनाम NAM मैच का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम नामीबिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Scorecard Update: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 18 सितंबर को तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला गया. तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में नामीबिया की टीम ने जिम्बाब्वे को 28 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही नामीबिया की टीम 2-1 से सीरीज गवां दी. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रज़ा (Sikandar Raza) कर रहें थे. जबकि, नामीबिया की कमान गेरहार्ड इरास्मस (Gerhard Erasmus) के कंधों पर थीं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अबू धाबी में श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Zimbabwe National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 204 रन बनाए. नामीबिया की तरफ से जान फ्राइलिन्क ने सबसे ज्यादा 77 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान जान फ्राइलिन्क ने 31 गेंदों पर आठ चौके और छह छक्के लगाए. जान फ्राइलिन्क के अलावा रूबेन ट्रम्पेलमैन ने 46 रन बनाए.

दूसरी तरफ, जिम्बाब्वे की टीम को टिनोटेंडा मापोसा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. जिम्बाब्वे की ओर से कप्तान सिकंदर रज़ा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. सिकंदर रज़ा के अलावा ब्लेसिंग मुजाराबानी, टिनोटेंडा मापोसा और वेलिंग्टन मसाकाद्ज़ा ने एक-एक विकेट चटकाए. जिम्बाब्वे की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 205 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 44 रन के स्कोर पर टीम के चार घातक बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. जिम्बाब्वे की पूरी टीम 19.5 ओवर में महज 176 रन बनाकर सिमट गई. जिम्बाब्वे की तरफ से सीन विलियम्स ने सबसे ज्यादा 77 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान सीन विलियम्स ने 45 गेंदों पर 10 चौके और दो छक्के लगाए. सीन विलियम्स के अलावा रयान बर्ल ने 32 रन बटोरे.

वहीं, नामीबिया की टीम को कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. नामीबिया की ओर से जेजे स्मिट ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. जेजे स्मिट के अलावा गेरहार्ड इरास्मस और रुबेन ट्रम्पेलमैन ने दो-दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नामीबिया की बल्लेबाजी: 204/7, 20 ओवर (जान फ्राइलिन्क 77 रन, लौरेन स्टीनकैंप 14 रन, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन 1 रन, गेरहार्ड इरास्मस 14 रन, जेजे स्मिट 1 रन, ज़ेन ग्रीन 17 रन, रूबेन ट्रम्पेलमैन 46 रन, अलेक्जेंडर वोल्शेंक नाबाद 20 रन और जान डिविलियर्स नाबाद 1 रन.)

जिम्बाब्वे की गेंदबाजी: (टिनोटेंडा मापोसा 1 विकेट, सिकंदर रज़ा 3 विकेट, वेलिंग्टन मसाकाद्ज़ा 1 विकेट और ब्लेसिंग मुजाराबानी 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी: 176/10, 19.5 ओवर (ब्रायन बेनेट 2 रन, तादिवानाशे मारुमानी 10 रन, ब्रेंडन टेलर 6 रन, सीन विलियम्स 77 रन, सिकंदर रज़ा 8 रन, रयान बर्ल 32 रन, ताशिंगा मुसेकिवा 13 रन, वेलिंगटन मसाकाद्जा 3 रन, टिनोटेन्डा मापोसा 6 रन, ब्लेसिंग मुजाराबानी नाबाद 6 रन और ट्रेवर ग्वांडू नाबाद 8 रन.)

नामीबिया की गेंदबाजी: (गेरहार्ड इरास्मस 2 विकेट, बर्नार्ड शोल्ट्ज़ 1 विकेट, जेजे स्मिट 4 विकेट, बेन शिकोंगो 1 विकेट और रुबेन ट्रम्पेलमैन 2 विकेट).

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.