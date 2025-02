Zimbabwe vs Ireland, Only Test Day 3 Scorecard: दूसरी पारी में आयरलैंड की पूरी टीम 298 रनों पर सिमटी, एंड्रयू बालबर्नी और लोर्कन टकर ने खेली अर्धशतकीय पारी, ज़िम्बाब्वे को मिला 292 रन का लक्ष्य; यहां देखें स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, Only Test Day 3 Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 फ़रवरी से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें सबसे पहले एकमात्र टेस्ट मैच में आमने-सामने होंगी, इसके बाद तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. यह पहली बार होगा जब ज़िम्बाब्वे अपनी सरजमीं पर आयरलैंड की मेजबानी टेस्ट क्रिकेट में करेगा. इससे पहले दोनों टीमों के बीच केवल एक टेस्ट मैच खेला गया है, जो जुलाई 2023 में बेलफास्ट में हुआ था. उस मुकाबले में आयरलैंड ने ज़िम्बाब्वे को चार विकेट से हराया था. इस एकमात्र टेस्ट में जिम्बाब्वे की अगुवाई क्रेग एर्विन (Craig Ervine) कर रहे हैं. जबकि, आयरलैंड की कमान एंड्रयू बालबर्नी (Andrew Balbirnie) के कंधों पर हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक आयरलैंड की टीम ने 21 ओवरों में एक विकेट खोकर 83 रन बना लिए थे. ZIM vs IRE Only Test 2025 Day 3 Live Streaming: एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन ज़िम्बाब्वे को विकेट की तलाश, आयरलैंड के पास बड़ी लीड लेने का मौका, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

आयरलैंड की दूसरी पारी:

#ZIMvIRE | 𝗗𝗮𝘆 𝟯 - 𝗦𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝟯: BREAK@cricketireland are bowled out for 298 after 93.3 overs. Lead by 291 runs.

🤔Can the Chevrons chase down this target?

— ZTN (@ZTNPrime) February 8, 2025