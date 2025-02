Zimbabwe vs Ireland, 1st T20I 2025 Match Live Toss & Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड (Photo Credits: Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Live Toss & Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का पहला टी20 मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. इससे पहले दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली गई थीं. जिसमें जिम्बाब्वे ने 2-1 से सीरीज आयरलैंड को शिकस्त दी. अब दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक सीरीज की उम्मीद होगी. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की कमान सिकंदर रजा (Sikandar Raza) के हाथों में हैं. जबकि आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. बारिश की वजह से मैच देरी से शुरू हो रहा हैं और ओवरों में कटौती की गई हैं. 9-9 ओवर का मैच खेला जा रहा हैं. इस बीच पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं.

पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

<

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘:: Ireland won the toss and put Zimbabwe in to bat. 🪙 The match will now start at 15:45 (CAT) teams now playing 9-overs aside.#ZIMvIRE #Travel&ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/xqwiaqaHPb — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 22, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

FINAL XI: Marumani (wk), Bennett, Myers, Madhevere, Raza (c), Campbell, Ngarava, Masakadza, Muzarabani, Gwandu and Nyamhuri Very dissapointed not to see Burl in an 11 over game. He's one of our biggest hitters. #ZIMvIRE — The Zimbabwe Cricket Podcast 🇿🇼 (@zimcricketpod) February 22, 2025

जिम्बाब्वे: तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, वेस्ली माधेवेरे, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), जॉनाथन कैंपबेल, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ट्रेवर ग्वांडू, न्यूमैन न्यामुरी.

🪙 TOSS NEWS: We're bowling first! (It's 9 overs per side)... Playing XI: P Stirling (c), L Tucker, H Tector, C Campher, N Rock, G Dockrell, G Delany, G Hume, J Little, C Young, B White WATCH: https://t.co/9yYVcF0Oml (Ireland/UK) SCORE: https://t.co/IajZ3zeJfM#BackingGreen… pic.twitter.com/k3DR6JkkZ5 — Cricket Ireland (@cricketireland) February 22, 2025

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), लोर्कन टकर (विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, नील रॉक, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, ग्राहम ह्यूम, क्रेग यंग, ​​जोशुआ लिटिल, बेंजामिन व्हाइट.

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड: