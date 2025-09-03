ZIM vs SL 1st T20I 2025 Live Scorecard: जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के सामने रखा 175 रन का लक्ष्य,  ब्रायन बेनेट ने खेली शानदार पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का पहला मुकाबला 3 सितंबर (बुधवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमें जिम्बाब्वे ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया हैं. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. श्रीलंका क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, जिम्बाब्वे को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे की पारी की मुख्य ताकत युवा बल्लेबाज ब्रायन बेनेट साबित हुए, जिन्होंने 57 गेंदों में 12 चौकों की मदद से नाबाद 81 रन की धमाकेदार पारी खेली. उनका स्ट्राइक रेट 142.11 रहा, जिससे टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली. बेनेट ने पारी के अंतिम चरण तक टिककर जिम्बाब्वे को सम्मानजनक स्कोर दिलाया.

कप्तान सिकंदर रजा ने 22 गेंदों में 28 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. सीन विलियम्स ने 11 गेंदों में 14 रन, रायन बर्ल ने 15 गेंदों में 17 रन और तशिंगा मुसेकिवा ने 6 गेंदों में 11 रन की तेज पारी खेली. हालांकि, टीम के अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे.

श्रीलंका के गेंदबाजों में दुष्मंथ चमीरा सबसे सफल साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट झटके. नुवान थुशारा, महीश ठीकशना और दुशान हेमंथा ने 1-1 विकेट लिया. अन्य गेंदबाजों ने भी किफायती गेंदबाजी की और जिम्बाब्वे को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया. मैच काफी संतुलित है. अब श्रीलंका को 176 रन के लक्ष्य का पीछा करना होगा.