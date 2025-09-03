ZIM vs SL 1st T20I 2025 Live Toss & Scorecard: श्रीलंका क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, जिम्बाब्वे को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का पहला मुकाबला 3 सितंबर (बुधवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमे श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान चैरिथ असलांका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का विकल्प चुना है. वही, जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. श्रीलंका ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज़ 2-0 से जीतकर सीरीज अपने नाम किया था. अब टी20 में तांडव मचाने की जरुरत है. पहले टी20 में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी श्रीलंका क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
श्रीलंका ने जीता टॉस
Sri Lanka has won the toss and they are having a bowl first in the first #ZIMvSL T20I.#ExperienceZimbabwe 🇿🇼 🇱🇰 pic.twitter.com/hh8qCGwVql
— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) September 3, 2025
देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), सीन विलियम्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी
The playing XI for our 1st T20I v Sri Lanka.#ZIMvSL #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/lwwWeLXoFD
— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) September 3, 2025
श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा
ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका टी20 सीरीज़ का प्रसारण भारत में टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. फैंस जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.