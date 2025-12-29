Virat Kohli ODI Stats Against New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, 'रन मशीन' के आकंड़ों पर एक नजर

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team ODI Series 2026: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका हैं. वनडे सीरीज के लिए अभी टीम की घोषणा होना बाकी हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलते नजर आएंगे. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज खेली जाएगी. यह भी पढ़ें: Year Ended 2025: इस साल वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, ‘रन मशीन’ ने बनाए कई अहम रिकॉर्ड्स; देखें आकंड़ें

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट कोहली ने दिल्ली की ओर से खेलते हुए दमदार प्रदर्शन किया. आंध्र प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 101 गेंदों पर 131 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, वहीं गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 77 रन बनाकर अपनी लय बरकरार रखी. दिल्ली ने गुजरात को सात रन से हराया और इस मुकाबले में विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

घरेलू मंच पर इस तरह की पारियां यह बताने के लिए काफी हैं कि विराट पूरी तरह लय में लौट चुके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया ने अभी तक अपने स्क्वॉड का ऐलान नहीं किया है. लेकिन विराट कोहली का खेलना लगभग तय माना जा रहा हैं. विराट कोहली वर्तमान में शानदार फॉर्म में हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अर्धशतक जड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार दो शतक और एक अर्धशतक जड़े.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन

विराट कोहली साल 2026 में अपनी पहली इंटरनेशनल सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे. विराट कोहली का न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में रिकॉर्ड शानदार है. न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 33 वनडे मैच खेले हैं. 33 पारियों में विराट कोहली ने 55.23 के औसत और 95.50 की स्ट्राइक रेट से 1657 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 154 रनों का रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने छह शतक और नौ अर्धशतक भी लगाए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में विराट कोहली ने 148 चौके और 24 छक्के लगाए हैं.

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल (IND vs NZ ODI Series 2026 Schedule)

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (दोपहर 1:30 बजे)

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे: 14 जनवरी, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (दोपहर 1:30 बजे)

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे: 18 जनवरी, होलकर स्टेडियम (दोपहर 1:30 बजे)

विराट कोहली के पास है इतिहास रचने का मौका

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. विराट कोहली ने अब तक न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ छह शतक लगाए हैं. अगर विराट कोहली आगामी वनडे सीरीज में एक शतक लगाने में कामयाब होते हैं, तो किंग कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. विराट कोहली इस मामले में वीरेंद्र सहवाग और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ देंगे. वीरेंद्र सहवाग और रिकी पोंटिंग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में छह-छह शतक जड़ें हैं.

वनडे में इतने शतक लगा चुके हैं 'किंग' कोहली

टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए अब तक 308 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान विराट कोहली ने 296 पारियों में 55.58 के औसत से 14557 रन बनाए हैं. इस बीच विराट कोहली के बल्ले से 53 शतक और 76 अर्धशतक निकल चुके हैं.

