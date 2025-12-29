Year Ended 2025: इस साल वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, ‘रन मशीन’ ने बनाए कई अहम रिकॉर्ड्स; देखें आकंड़ें

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Virat Kohli ODI International Stats In 2025: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका हैं. वनडे सीरीज के लिए अभी टीम की घोषणा होना बाकी हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलते नजर आएंगे. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज खेली जाएगी. यह भी पढ़ें: AUS vs ENG 5th Test Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच पांचवां मैच टेस्ट? बेन स्टोक्स एंड कंपनी 3-2 से खत्म करना चाहेगी सीरीज

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट कोहली ने दिल्ली की ओर से खेलते हुए दमदार प्रदर्शन किया. आंध्र प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 101 गेंदों पर 131 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, वहीं गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 77 रन बनाकर अपनी लय बरकरार रखी. दिल्ली ने गुजरात को सात रन से हराया और इस मुकाबले में विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

घरेलू मंच पर इस तरह की पारियां यह बताने के लिए काफी हैं कि विराट पूरी तरह लय में लौट चुके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया ने अभी तक अपने स्क्वॉड का ऐलान नहीं किया है. लेकिन विराट कोहली का खेलना लगभग तय माना जा रहा हैं. विराट कोहली वर्तमान में शानदार फॉर्म में हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अर्धशतक जड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार दो शतक और एक अर्धशतक जड़े.

साल 2025 वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा विराट कोहली का प्रदर्शन

टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला साल 2025 की शुरुआत में कुछ खास नहीं चला था. इसके बाद विराट कोहली ने भी मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली का पूरा फोकस केवल वनडे क्रिकेट में ही रहा है. तब से विराट कोहली वनडे क्रिकेट में काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके अलावा विराट कोहली ने साल 2025 में अभी तक कुल 13 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान खेलते हुए विराट कोहली के बल्ले से 674 रन भी आए हैं. इस बीच विराट कोहली के बल्ले से तीन शतक और चार अर्धशतक भी निकले हैं.

इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभी हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में विराट कोहली एक अलग ही रूप में दिखाई दिए थे. इन तीन वनडे मैचों की सीरीज के शुरुआती दो मैचों में विराट कोहली ने शानदार शतक लगाए थे. इसके बाद तीसरे मैच में विराट कोहली के बल्ले से शानदार अर्धशतक आया था. इस वनडे सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली ने 135 और दूसरे मैच में 102 रनों की शानदार पारी खेली थी. इसके बाद सीरीज के तीसरे मैच में विराट कोहली ने नाबाद रहते हुए 65 रन बनाए थे. इसके चलते हुए विराट कोहली को बाद में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी मिला था.