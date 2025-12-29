AUS vs ENG 5th Test Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच पांचवां मैच टेस्ट? बेन स्टोक्स एंड कंपनी 3-2 से खत्म करना चाहेगी सीरीज

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 5th Test Match Date And Time: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार यानी 4 जनवरी से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिडनी (Sydney) के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम अभी भी सीरीज में 3-1 से पीछे हैं. अब पांचवें टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम 4-1 से सीरीज खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Neeraj Chopra-Himani Mor Wedding Reception: ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और पत्नी हिमानी मोर की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी में दिखी शाही रौनक, पीएम नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल

मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट के दोनों दिन दोनों टीमों के गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 152 रन पर समाप्त हुई थी. जवाब में इंग्लैंड की टीम केवल 110 रन ही बना पाई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से दूसरी पारी में निराशाजनक बल्लेबाजी देखने को मिली. पूरी टीम महज 35वें ओवर में ही 132 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए ट्रेविस हेड ने सबसे बड़ी पारी खेली, जो महज 46 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 32.2 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

ये टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड को 15 साल बाद मिली पहली जीत है. आखिरी बार इंग्लैंड ने जनवरी 2011 में ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में पारी और 83 रन से हराया था. पांच मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अभी भी 3-1 से आगे है. ऑस्ट्रेलिया के स्टार सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. चौथे टेस्ट के पहले दिन उस्मान ख्वाजा ने अपने 8 हजार इंटरनेशनल रन पूरे किए.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs ENG Test Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 365 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 155 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने महज 113 बार बाजी मारी है. 97 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. वहीं, दोनों ही टीमों ने एशेज सीरीज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 189 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. 102 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 58 में उसे हार मिली है. 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

किस दिन से शुरू होगा पांचवां टेस्ट?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पांचवां मुकाबला 4 जनवरी से सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

कितने बजे से खेला जाएगा पांचवां टेस्ट?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला पांचवां टेस्ट मैच लोकल टाइम के हिसाब से 10:30 बजे से शुरू होगा. जबकि लोकल समयानुसार, मैच 5:30 बजे से शुरू होगा.

कब और कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (AUS vs ENG) के बीच पांचवें टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएगा. वहीं भारत में लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉट स्टार ऐप पर आएगी. इसके लिए क्रिकेट फैंस को बस अपने फोन में बस जियो हॉटस्टार ऐप को डाउनलोड करना होगा.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.