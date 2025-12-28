Year Ended 2025: इस साल टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें शुभमन गिल एंड कंपनी का रिपोर्ट कार्ड

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Test Stats In 2025: टीम इंडिया ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) और टी20 एशिया कप (T20 Asia Cup) जैसे दो बड़े खिताब अपने नाम किए. टीम ने साल 2025 में अपना आखिरी मैच टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला. मैन इन ब्ल्यू के लिए लिमिटेड ओवर्स में ये साल कमाल का रहा, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए कभी खुशी, कभी गम देने वाला वर्ष रहा. फिलहाल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 (WTC) पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया छठे पायदान पर है, टीम इंडिया ने इस सीजन में अबतक नौ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को चार मैचों में जीत मिली हैं. जबकि, चार मुकाबलों में शिकस्त झेली हैं. वहीं, एक मैच ड्रा पर समाप्त हुआ था. हाल ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है, लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए हैं. यानी, टीम इंडिया के पास अब भी फाइनल में पहुंचने का मौका है.

ये साल टीम इंडिया के लिए बहुत ही शानदार भी रहा, लेकिन साथ ही कुछ मौको पर ये कभी ना याद करने वाला भी रहा. इस साल टीम इंडिया ने कुल 46 इंटरनेशनल मैच खेले. इस दौरान टीम इंडिया ने इनमें से 31 मुकाबलों में जीत हासिल की. 11 मैचों में टीम इंडिया को हार मिली. और 3 मैच बेनतीजा रहे. वहीं एक टेस्ट ड्रॉ रहा. चलिए साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा है.

टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ डब्ल्यूटीसी 2025-27 सीजन का आगाज किया था. इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली, जो 2-2 से बराबर पर समाप्त हुई. इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ किया. शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया यहां तक ठीक जा रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर मिली हार ने मुश्किलें खड़ी कर दी और टीम इंडिया को अंक तालिका में नीचे कर दिया.

इस साल टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन

इस साल इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अचानक ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया नए कप्तान शुभमन गिल की अगुवायी में पहुंची. इंग्लिश दौरे पर सीरीज को टीम इंडिया ने ड्रॉ करवाया. टीम इंडिया को 2025 के पूरे साल टेस्ट में सिर्फ 40 प्रतिशत जीत नसीब हो सकी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शुभमन गिल चोटिल हो गए थे, जिसके बाद ऋषभ पंत ने कमान संभाली. भारत इस टेस्ट को हार गया, जबकि जीतने के लिए लक्ष्य सिर्फ 124 का था. दूसरा टेस्ट पंत का बतौर कप्तान पहला टेस्ट था, भारत उसे भी हार गया.

कुल मैच- 9

जीते- 4

हारे- 4

ड्रा- 1

पोजीशन- 6.

टीम इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज

टीम इंडिया को अब दो टेस्ट सीरीज विदेश में खेलनी है. लेकिन अगस्त 2026 तक टीम इंडिया रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेगी. टीम इंडिया अगली टेस्ट सीरीज के लिए अगस्त में श्रीलंका का दौरा करेगा, यहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सीजन में दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी. इसके बाद टीम इंडिया अक्टूबर-नवंबर 2026 में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी.