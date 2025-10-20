ZIM vs AFG One-off Test 2025, Harare Weather & Pitch Report: ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच में बरसेंगे रन या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानिए कैसा रहेगा हरारे का मौसम और पिच का हाल

Harare Sports Club, Harare

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Harare Weather & Pitch Report: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला (One-off Test) 2025 हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. यह मुकाबला ज़िम्बाब्वे के लिए खास है क्योंकि 2021 के बाद पहली बार हरारे में टेस्ट मैच आयोजित हो रहा है. इससे पहले ज़िम्बाब्वे ने लगातार नौ होम टेस्ट बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले थे, जिनमें उन्हें सफलता नहीं मिली. अफगानिस्तान ने पिछला ज़िम्बाब्वे दौरा 2024 के अंत में किया था, जहां उन्होंने दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 1-0 से जीती थी और सभी प्रारूपों में दमदार प्रदर्शन किया था. हालांकि अफगानिस्तान ने हाल के वर्षों में रेड-बॉल क्रिकेट की तुलना में छोटे प्रारूपों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, इसी वजह से इस दौरे में सिर्फ एक टेस्ट के बाद तीन टी20 मुकाबले निर्धारित किए गए हैं. जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण

दूसरी ओर, ज़िम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के साथ पिछली टेस्ट भिड़ंत के बाद से आठ टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें सिर्फ एक जीत मिली है. टीम में अनुभवी खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर भी शामिल हैं, जिन्होंने 2013 में हरारे में खेले गए अंतिम घरेलू टेस्ट जीत में योगदान दिया था. इसके अलावा बेल्जियम में जन्मे बल्लेबाज़ एंटम नक़वी और तेज़ गेंदबाज़ टिनोटेंडा मापोसा को भी टीम में जगह मिली है, और दोनों अपने टेस्ट डेब्यू की दहलीज़ पर हैं. अफगानिस्तान टीम हाल ही में पाकिस्तान के हमले में अपने तीन क्रिकेटरों को खोने के सदमे से गुजर रही है और यह मैच उनके लिए अपने देशवासियों को खुशी देने का अवसर साबित हो सकता है. टीम ने अपने स्टार कप्तान राशिद खान को आगामी बड़े मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए विश्राम दिया है.

हरारे का मौसम अपडेट(Harare Weather Report)

हरारे में होने वाले ज़िम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान मौसम लगभग साफ़ रहने की संभावना है. बारिश की हल्की आशंका जरूर बनी हुई है, लेकिन खेल में बड़ी बाधा की संभावना कम है. तापमान दिन में अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. कुल मिलाकर मौसम खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है.

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट(Harare Sports Club Pitch Report)

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच से पूरे मैच के दौरान गेंदबाज़ों को अच्छी मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में बल्लेबाज़ों को खासकर शुरुआत के पहले घंटे में धैर्य के साथ खेलना होगा. जो बल्लेबाज़ अपने शॉट चयन में संयम रखते हुए गेंद की मेरिट पर खेलेंगे, उनके रन बनाने के अवसर अधिक रहेंगे, जबकि आक्रामक बल्लेबाज़ों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. तेज़ गेंदबाज़ यदि सही क्षेत्रों में गेंदबाजी करें और कंडीशंस का फायदा उठाते हुए स्विंग पर ध्यान दें, तो उन्हें शुरुआती समय में विकेट मिल सकते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा रहने वाला है. जैसे-जैसे गेंद पुरानी होगी, तेज़ गेंदबाज़ रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. कुल मिलाकर विकेट पर बल्लेबाजी आसान नहीं होगी और धैर्य व तकनीक यहां अहम भूमिका निभाएंगे.