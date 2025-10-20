How To Watch ZIM vs AFG One-off Test 2025 Live Streaming: जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण

ज़िम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X)

Where To Watch Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Live Telecast:: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला (One-off Test) 2025 हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. यह मुकाबला ज़िम्बाब्वे के लिए खास है क्योंकि 2021 के बाद पहली बार हरारे में टेस्ट मैच आयोजित हो रहा है. इससे पहले ज़िम्बाब्वे ने लगातार नौ होम टेस्ट बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले थे, जिनमें उन्हें सफलता नहीं मिली. अफगानिस्तान ने पिछला ज़िम्बाब्वे दौरा 2024 के अंत में किया था, जहां उन्होंने दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 1-0 से जीती थी और सभी प्रारूपों में दमदार प्रदर्शन किया था. हालांकि अफगानिस्तान ने हाल के वर्षों में रेड-बॉल क्रिकेट की तुलना में छोटे प्रारूपों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, इसी वजह से इस दौरे में सिर्फ एक टेस्ट के बाद तीन टी20 मुकाबले निर्धारित किए गए हैं. ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दूसरी ओर, ज़िम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के साथ पिछली टेस्ट भिड़ंत के बाद से आठ टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें सिर्फ एक जीत मिली है. टीम में अनुभवी खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर भी शामिल हैं, जिन्होंने 2013 में हरारे में खेले गए अंतिम घरेलू टेस्ट जीत में योगदान दिया था. इसके अलावा बेल्जियम में जन्मे बल्लेबाज़ एंटम नक़वी और तेज़ गेंदबाज़ टिनोटेंडा मापोसा को भी टीम में जगह मिली है, और दोनों अपने टेस्ट डेब्यू की दहलीज़ पर हैं. अफगानिस्तान टीम हाल ही में पाकिस्तान के हमले में अपने तीन क्रिकेटरों को खोने के सदमे से गुजर रही है और यह मैच उनके लिए अपने देशवासियों को खुशी देने का अवसर साबित हो सकता है. टीम ने अपने स्टार कप्तान राशिद खान को आगामी बड़े मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए विश्राम दिया है.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला (One-off Test) 2025 हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार सुबह 01:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस सुबह 01:30 बजे होगा.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्य से भारत में प्रशंसक ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 टीवी पर लाइव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी आधिकारिक प्रसारक ने इस सीरीज़ के अधिकार नहीं लिए हैं. इसलिए यह मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं होगा. वहीं, ज़िम्बाब्वे में यह मुकाबला ZBC टीवी (ZBC TV) पर लाइव प्रसारित होगा और अफ़ग़ानिस्तान में दर्शक इसे Araina टीवी (Araina TV) पर देख पाएंगे.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में प्रशंसक ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इस प्रकार भारतीय प्रशंसकों के लिए डिजिटल माध्यम ही एकमात्र विकल्प रहेगा.