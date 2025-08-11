WI vs PAK 3rd ODI 2025 Dream11 Team Prediction: निर्णायक वनडे में वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान (Photo Credit:X@windiescricket)

Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Dream11 Prediction: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का तीसरा मुकाबला 12 अगस्त(मंगलवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 PM बजे से खेला जाएगा. वहीं, जो प्रशंसक वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान तीसरे वनडे 2025 के लिए ड्रीम11 फैंटेसी क्रिकेट टीम में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ताज़ा खबरें और टीम प्रेडिक्शन देख सकते हैं. पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे का खेल बिगड़ेगी बारिश या खिलाड़ी मचाएंगे तांडव? जानिए त्रिनिदाद का मौसम और ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच का मिजाज

तीन मैचों की इस वनडे सीरीज़ में फिलहाल 1-1 की बराबरी है. ‘मेन इन ग्रीन’ ने पहला वनडे पांच विकेट से जीतकर बढ़त बनाई थी, जबकि ‘मेन इन मैरून’ ने दूसरे वनडे में पांच विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज़ में वापसी की. इस वनडे सीरीज़ से पहले दोनों टीमें अमेरिका में तीन टी20 मैचों की सीरीज़ में आमने-सामने हुई थीं, जिसे पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम किया था. अब पाकिस्तान की नज़र तीसरे वनडे को जीतकर सीरीज़ पर कब्ज़ा करने पर होगी, जबकि वेस्टइंडीज घरेलू मैदान पर जीत के साथ सीरीज़ समाप्त करना चाहेगी.

पाकिस्तान बनाम पाकिस्तान तीसरे वनडे 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, जस्टिन ग्रीव्स, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स, जेडीया ब्लेड्स

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सईम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), सलमान आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हसन अली, अबरार अहमद

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- मोहम्मद रिजवान (PAK), शाई होप (WI) को पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- एविन लुईस (WI), शेरफेन रदरफोर्ड(WI), हुसैन तलत (PAK) को पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- रोस्टन चेस (WI), मोहम्मद नवाज (PAK), सईम अयूब (PAK) को पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- शामार जोसेफ (WI), शाहीन अफरीदी (PAK), गुडाकेश मोटी (WI) आपकी पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: मोहम्मद रिज़वान (PAK), शाई होप (WI), एविन लुईस (WI), शेरफेन रदरफोर्ड(WI), हुसैन तलत (PAK), रोस्टन चेस (WI), मोहम्मद नवाज (PAK), सईम अयूब (PAK), शामार जोसेफ (WI), शाहीन अफरीदी (PAK), गुडाकेश मोटी (WI)

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप शेरफेन रदरफोर्ड(WI) और उप-कप्तान के रूप में मोहम्मद नवाज (PAK) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.