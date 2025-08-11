WI vs PAK 2025, Trinidad Weather & Pitch Report: पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे का खेल बिगड़ेगी बारिश या खिलाड़ी मचाएंगे तांडव? जानिए त्रिनिदाद का मौसम और ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच का मिजाज

लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत ठोस रही. कप्तान शाई होप ने 32 रन बनाए, जिसके बाद शर्फेन रदरफोर्ड ने ताबड़तोड़ अंदाज में 33 गेंदों पर 45 रन जोड़े. लेकिन जीत की आधारशिला रोस्टन चेस ने रखी, जिन्होंने दबाव में शानदार नाबाद 49 रन (47 गेंद) बनाए और टीम को आसानी से जीत दिलाई. पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज़ ने 7 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट और हसन अली ने 2 विकेट लिए, लेकिन वे टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे. चेस को उनके हरफनमौला प्रदर्शन (1/26 और 49*) के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अब सीरीज़ का निर्णायक मुकाबला एक जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने का वादा करता है.

त्रिनिदाद का मौसम(Trinidad Weather Report)

तीसरे वनडे के दौरान त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में मौसम आमतौर पर गर्म और थोड़ा उमस भरा रहेगा. तापमान दिन में 30°C के आस-पास रहेगा, जबकि आर्द्रता 70% से ज्यादा बनी रहेगी. मैच के समय हल्की बारिश या बिखरे हुए बादलों की संभावना (लगभग 30–35%) बनी रह सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है, जिससे पूरे 50 ओवर का खेल होना अपेक्षित है. हल्की-फुल्की बूंदाबांदी या बादलों की मौजूदगी गेंदबाजों को स्विंग में मदद कर सकती है, मगर दर्शकों को मैच रुकने का बड़ा खतरा नजर नहीं आता.

ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट(Brian Lara Stadium Pitch Report)

ब्रायन लारा स्टेडियम, तारौबा की पिच को बैलेंस्ड माना जाता है, लेकिन हाल के ODI मुकाबलों में यहां बल्लेबाज़ों को काफी संघर्ष करना पड़ा है. शुरूआती ओवरों में नए गेंद से पेसर्स को स्विंग और सीम मूवमेंट मिलता है, जिसकी वजह से पहले 10–15 ओवर में विकेट गिर सकते हैं. जैसे-जैसे इनिंग आगे बढ़ती है, स्पिनर्स को पिच से मदद मिलती है और मिडिल ओवर्स में टर्न देखने को मिल सकता है.

बल्लेबाजों को टिककर और समझदारी से खेलना पड़ेगा; रन बनाने के लिए स्ट्रोक्स को चुनना ध्यानपूर्वक होगा. पिछले चार वनडे में पहले पारी का औसत स्कोर सिर्फ 207 रहा है और दूसरी पारी में रन बनाना और भी मुश्किल रहा है. इतिहास बताता है कि बड़े स्कोर वाले मैच कम रहे हैं और पतला स्कोर डिफेंड करना आसानी से संभव है.