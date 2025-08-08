WI vs PAK 1st ODI 2025, Trinidad Weather Forecast: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान पहले वनडे में बारिश ढाहेगी कहर? जानिए कैसा रहेगा त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में मौसम का हाल

Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, Trinidad Weather Forecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का पहला मुकाबला 8 अगस्त(शुक्रवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में खेला जाएगा. टी20I सीरीज के खत्म होने के बाद अब वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से भिड़ेगी. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे से शुरू होगा. इससे पहले ‘मेन इन ग्रीन’ ने अमेरिका में खेले गए तीन मैचों की टी20I सीरीज में ‘मेन इन मैरून’ को 2-1 से हराया था. वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान पहले में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इन दिनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संघर्ष कर रही है. उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट और टी20I दोनों सीरीज में हार झेली. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ टी20I सीरीज में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा. मेन इन मैरून अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे. अब तक दोनों टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में 137 मुकाबले हुए हैं, जिनमें वेस्टइंडीज ने 71 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 63 बार जीत दर्ज की है। तीन मुकाबले टाई पर समाप्त हुए हैं.

त्रिनिदाद का मौसम(Trinidad Weather)

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 8 अगस्त को स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगा, दुर्भाग्यवश, त्रिनिदाद में ब्रायन लारा स्टेडियम पर खेले जाने वाले इस मुकाबले के दौरान दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बारिश की संभावना जताई गई है, हालांकि, शाम 5:00 बजे के बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है, गुरुवार को तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, और इस पहले वनडे में दोनों टीमें एक बैटिंग-फ्रेंडली सतह पर बड़े स्कोर की उम्मीद कर सकती हैं.