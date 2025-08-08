WI vs PAK 1st ODI 2025 Dream11 Team Prediction: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान पहले में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Dream11 Team Prediction: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का पहला मुकाबला 8 अगस्त(शुक्रवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में खेला जाएगा. दौरे पर आई पाकिस्तानी टीम ने टी20आई सीरीज 1-2 के अंतर से अपने नाम की. तीनों मुकाबले कड़े संघर्ष वाले रहे. मेहमान टीम ने पहला और तीसरा मैच क्रमशः 14 और 13 रनों से जीता था. कैरेबियाई टीम के लिए एकमात्र जीत वाले मुकाबले में जेसन होल्डर ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया. मेज़बान टीम अब वनडे सीरीज में बेहतर शुरुआत करते हुए 20 ओवर के असाइनमेंट का बदला लेना चाहेगी. वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान त्रिनिदाद वनडे मैच से पहले जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

अल्जारी जोसेफ को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है और उनकी जगह रोमारियो शेफर्ड को टीम में शामिल किया गया है. वहीं पाकिस्तान के लिए सैम अय्यूब चोट से उबरने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं. इस साल की शुरुआत में उनके टखने में फ्रैक्चर हुआ था, जिससे वह अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं. पाकिस्तानी टीम भी शुक्रवार को जीत के साथ वनडे सीरीज में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी.

पाकिस्तान बनाम पाकिस्तान पहले वनडे 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, ज्वेल एंड्रयू, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), सलमान अली आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- मोहम्मद रिजवान (PAK), शाई होप (WI) को पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- ब्रैंडन किंग (WI), बाबर आज़म (PAK), सैम अयूब (PAK) को पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- फहीम अशरफ (PAK), रोमारियो शेफर्ड (WI), गुडाकेश मोती (WI) को पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- शमार जोसेफ (WI), शाहीन अफरीदी (PAK), नसीम शाह (PAK) आपकी पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: मोहम्मद रिजवान (PAK), शाई होप (WI), ब्रैंडन किंग (WI), बाबर आज़म (PAK), सैम अयूब (PAK), फहीम अशरफ (PAK), रोमारियो शेफर्ड (WI), गुडाकेश मोती (WI), शमार जोसेफ (WI), शाहीन अफरीदी (PAK), नसीम शाह (PAK)

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप बाबर आज़म (PAK) और उप-कप्तान के रूप में रोमारियो शेफर्ड (WI) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.