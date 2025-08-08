WI vs PAK 1st ODI 2025 Preview: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान त्रिनिदाद वनडे मैच से पहले जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का पहला मुकाबला 8 अगस्त(शुक्रवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में खेला जाएगा. दौरे पर आई पाकिस्तानी टीम ने टी20आई सीरीज 1-2 के अंतर से अपने नाम की. तीनों मुकाबले कड़े संघर्ष वाले रहे. मेहमान टीम ने पहला और तीसरा मैच क्रमशः 14 और 13 रनों से जीता था. कैरेबियाई टीम के लिए एकमात्र जीत वाले मुकाबले में जेसन होल्डर ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया. मेज़बान टीम अब वनडे सीरीज में बेहतर शुरुआत करते हुए 20 ओवर के असाइनमेंट का बदला लेना चाहेगी. त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

अल्जारी जोसेफ को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है और उनकी जगह रोमारियो शेफर्ड को टीम में शामिल किया गया है. वहीं पाकिस्तान के लिए सैम अय्यूब चोट से उबरने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं. इस साल की शुरुआत में उनके टखने में फ्रैक्चर हुआ था, जिससे वह अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं. पाकिस्तानी टीम भी शुक्रवार को जीत के साथ वनडे सीरीज में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs WI ODI Head To Head): पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 137 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 71 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज 63 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, तीन मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं.

वेस्टइंडीज़ बनाम पाकिस्तान पहले वनडे 2025 मैच के प्रमुख खिलाड़ी (WI vs PAK Key Players To Watch Out): वेस्टइंडीज़ की ओर से शाई होप, शेरफेन रदरफोर्ड, शमर जोसेफ पर नज़रें होंगी जो मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम, सलमान अली आगा, नसीम शाह जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (WI vs PAK Mini Battle): वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज शाई होप और पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह के बीच टक्कर बेहद दिलचस्प होगी. वहीं बाबर आजम और शमर जोसेफ के बीच मिडिल ऑर्डर में जंग देखने लायक होगी. इसके अलावा ऑलराउंडर सलमान आगा और रोमारियो शेफर्ड के बीच की भिड़ंत भी निर्णायक हो सकती है.

वेस्ट इंडीज़ बनाम पाकिस्तान पहला वनडे 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

वेस्टइंडीज़ बनाम पाकिस्तान पहले वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में वेस्ट इंडीज़ बनाम पाकिस्तान तीसरे टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट FanCode ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा. क्रिकेट फैंस मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के ज़रिए इस रोमांचक मुकाबले का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं. दुर्भाग्यवश इसका प्रसारण टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा.

पाकिस्तान बनाम पाकिस्तान पहले वनडे 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, ज्वेल एंड्रयू, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), सलमान अली आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम