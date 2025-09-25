Why Rishabh Pant Was Not Picked in India's Squad? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में क्यों नहीं चुने गए रिषभ पंत? जानिए विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के बाहर होने का कारण

Rishabh Pant(Photo credit: X @BCCI)

Why Rishabh Pant Was Not Picked in India's Squad? भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के फैंस के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि रिषभ पंत का नाम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में क्यों नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में पंत भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक रहे हैं और उनका बाहर रहना कई लोगों के लिए हैरान करने वाला हो सकता है. इस लेख में हम देखेंगे कि रिषभ पंत को इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल न करने का असली कारण क्या है. एशिया कप के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, यहां देखें वेन्यू, टाइम टेबल के साथ सीरीज़ का पूरा शेड्यूल

रिषभ पंत, जो टेस्ट क्रिकेट में भारत के उपकप्तान भी हैं, अपनी शानदार फॉर्म के चलते एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में बहुत प्रभावित कर चुके थे. चार मैचों में उन्होंने 479 रन बनाए, जिसमें दो शतकीय पारियां और तीन अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं, जबकि उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन रहा। ऐसे में पंत की गैरमौजूदगी भारत के लिए बड़ी झटका साबित हुई.

टीम इंडिया में क्यों नहीं चुने गए रिषभ पंत?

रिषभ पंत को बाहर रखने का मुख्य कारण उनकी चोट है. याद किया जाए तो पंत ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट में क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में पैर की उंगली (toe) फ्रैक्चर कर ली थी. उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया. इसके बावजूद पंत ने हिम्मत दिखाते हुए बल्लेबाज़ी करने मैदान पर लौटे, लेकिन चोट की वजह से उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा और बीसीसीआई ने उनकी जगह एन जगदीशन को टीम में शामिल किया.

विकेटकीपर की स्थिति

रिषभ पंत के बाहर होने के बाद ध्रुव जुरेल भारत की पहली पसंद विकेटकीपर होंगे, जबकि एन जगदीशन उनके विकल्प के रूप में मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही रिषभ पंत की अनुपस्थिति में रविंद्र जडेजा को भारत के उपकप्तान के रूप में नामित किया गया है. रिषभ पंत की चोट के कारण टीम में बदलाव हुआ है, लेकिन ध्रुव जुरेल और जगदीशन के साथ भारत मजबूत विकल्प लेकर मैदान में उतरेगा.

वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज के लिए भारत टेस्ट स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जडेजा (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर)