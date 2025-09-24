IND vs WI Test Series 2025 Full Schedule: एशिया कप के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, यहां देखें वेन्यू, टाइम टेबल के साथ सीरीज़ का पूरा शेड्यूल

वेस्टइंडीज बनाम टीम इंडिया(Photo credit: X @BCCI and Instagram @windiescricket)

India National Cricket Team vs West Indies Cricket Team 2025 Full Schedule: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज़ 2025 अक्टूबर 2025 में दोनों टीमों के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता को नई ऊर्जा देने के लिए तैयार है. भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI 2025) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेली जाएगी, जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा होगी. वहीं, आप यहां भारत बनाम वेस्टइंडीज 2025 का पूरा शेड्यूल मुफ्त में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. भारत की घरेलू टेस्ट क्रिकेट में बादशाहत पिछले साल तब टूटी जब रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 0-3 से क्लीन स्वीप किया था. अब जिम्मेदारी शुभमन गिल और उनकी टीम पर है कि वे घरेलू परिस्थितियों में फिर से अपना दबदबा साबित करें.

यह सीरीज़ शुभमन गिल की बतौर टेस्ट कप्तान घरेलू सरजमीं पर पहली परीक्षा होगी, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा के लंबे फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद कप्तानी संभाली है. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज 1983-84 के दौरे के बाद से भारत में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत पाया है, जब उन्होंने छह मैचों की सीरीज़ में 3-0 से जीत हासिल की थी. इसके अलावा, वेस्टइंडीज ने 2002-03 सीरीज़ के बाद से भारत के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है. ऐसे में रोस्टन चेज़ और उनकी टीम इस बार शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम के खिलाफ अपनी ताकत साबित करना चाहेंगे.

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2025 टेस्ट सीरीज़ पूरा शेड्यूल

तारीख मुकाबला मैदान शहर समय (IST) 2-6 अक्टूबर पहला टेस्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद सुबह 9:30 बजे 10-14 अक्टूबर दूसरा टेस्ट अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली सुबह 9:30 बजे

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट 2025, 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसे पहले कोलकाता में कराए जाने का प्लान था लेकिन बाद में बदला गया. दोनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे. फैंस भारत बनाम वेस्टइंडीज 2025 टेस्ट सीरीज़ के टिकट BookMyShow और उन दोनों स्टेडियमों के काउंटर से खरीद सकते हैं, जहां ये मुकाबले खेले जाएंगे.