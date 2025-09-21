Who Is Mithun Manhas? कौन हैं मिथुन मन्हास? जानिए डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार के बारे में सब कुछ जो बन सकते हैं BCCI के अगामी प्रेंसिडेंट

मिथुन मन्हास(Photo Credit: X/@MithunManhas)

Who Is Mithun Manhas? भारतीय क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के आगामी अध्यक्ष पद के लिए मिथुन मन्हास प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरकर सामने आए हैं. यह पद पिछले तीन हफ्तों से रिक्त है, जब पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रोजर बिन्नी ने इस्तीफा दिया था. 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में नए ऑफिस-बियरर्स का चुनाव होना है, जिसमें मन्हास का नाम बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए सबसे आगे माना जा रहा है. मिथुन मन्हास का नाम भारतीय क्रिकेट के नए युग के लिए उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बनकर उभरा है. उनसे जुड़ी सभी उम्मीदें अब 28 सितंबर को नए बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में पूरी होंगी. बीसीसीआई अध्यक्ष पद की दौड़ में सौरव गांगुली, ये नाम भी सबसे आगे

जानिए कौन हैं मिथुन मन्हास?

मिथुन मन्हास दिल्ली क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, ने 1997-98 में अपने रणजी डेब्यू के बाद घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने लगभग दो दशक तक 157 फर्स्ट-क्लास मैच खेले, जिसमें 9,714 रन बनाए, जिनमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं. हालांकि, मन्हास कभी भारतीय टीम में भले ही नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने अपने डोमेस्टिक करियर में मजबूत छाप छोड़ी हैं. उनका सबसे बड़ा योगदान 2007-08 रणजी ट्रॉफी में था जब दिल्ली ने 16 साल बाद यह खिताब जीता हैं. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच से पहले जानिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

उनका आईपीएल करियर भी खास रहा, जहां उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला था. रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा और 2018 में दिल्ली रणजी टीम के मुख्य कोच बने. इसके बाद उन्होंने पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस जैसी आईपीएल टीमों के साथ कोचिंग की जिम्मेदारी निभाई थी.

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में प्रशासनिक भूमिका

मन्हास ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के निदेशक क्रिकेट ऑपरेशंस के रूप में भी काम किया है. उनकी इस प्रशासनिक भूमिका ने उन्हें बीसीसीआई के ऊंचे पद के लिए एक सशक्त दावेदार बनाया है. बीसीसीआई की नई रणनीति में पूर्व क्रिकेटर को नेतृत्व देना एक अहम हिस्सा है, जैसा कि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी के कार्यकाल में देखा गया.

चुनाव प्रक्रिया और संभावनाएं

28 सितंबर को आयोजित वार्षिक बैठक में मिथुन मन्हास को बिना विरोध के अध्यक्ष पद सौंपी जा सकती है. माना जा रहा है कि वे पहली बार एक अनकप्ड क्रिकेटर के रूप में बीसीसीआई का नेतृत्व संभालेंगे, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया कीर्तिमान होगा. इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मन्हास के अलावा कई दिग्गज उम्मीदवार थे, लेकिन उनकी अनुभव, क्रिकेट और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में गहरी समझ ने उन्हें बढ़त दिलाई है. भारतीय क्रिकेट समुदाय उनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा करता है.