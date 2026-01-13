वीरेंद्र सहवाग और आरती अहलावत के अलगाव की खबरों पर इंटरनेट पर चर्चा, सोशल मीडिया यूजर्स ने बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास का नाम घसीटा

बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के वायरल हो रही सहवाग के तलाक की खबरें, मिथुन मनहास के साथ जोड़ा जा रहा है नाम

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है. रिपोर्टों के अनुसार, सहवाग और उनकी पत्नी आरती अहलावत के बीच संबंधों में खटास आने और उनके अलग होने के दावे किए जा रहे हैं. हालांकि, इस मामले में अभी तक सहवाग या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इसी बीच, इंटरनेट यूजर्स ने इस कथित अलगाव के लिए बीसीसीआई (BCCI) अध्यक्ष मिथुन मनहास का नाम जोड़ते हुए नई चर्चा छेड़ दी है. आपको बता दें कि इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल होते दावे

एक्स (पूर्व में ट्विटर) और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि सहवाग और आरती के बीच बढ़ती दूरियों के पीछे मिथुन मनहास की उपस्थिति एक बड़ा कारण हो सकती है. कुछ नेटिजन्स ने बिना किसी ठोस सबूत के यह आरोप लगाया है कि मनहास की आरती अहलावत के साथ निकटता इस वैवाहिक कलह की वजह बनी है.

जिस दोस्त पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही शादी तोड़ने की वजह बन गया!

भारतीय क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाज़ वीरेंद्र सहवाग की शादी टूट चुकी है। और मीडिया रिपोर्ट्स में जो नाम उछल रहा है, वो कोई आम नहीं— BCCI के बड़े पद पर बैठा सहवाग का खास दोस्त बताया जा रहा है। कहा जा रहा है BCCI… pic.twitter.com/cb7Sf7nrzO — Rolex (@RolexRuler) January 10, 2026

कौन हैं मिथुन मनहास?

मिथुन मनहास वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं. वे दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. इसके अलावा, उन्होंने आईपीएल में भी विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं. सहवाग और मनहास ने लंबे समय तक दिल्ली की रणजी टीम और आईपीएल में साथ क्रिकेट खेला है, जिसके चलते वे एक-दूसरे के काफी पुराने परिचित हैं.