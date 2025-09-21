IND vs PAK, Dubai Cricket Stadium Pitch Stats And Records: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच से पहले जानिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

Dubai International Cricket Stadium(Photo Credit:X@ICC)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Dubai Cricket Stadium Pitch Stats And Records: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला (A1 बनाम A2) 20 सितंबर (शनिवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को पहले दुबई स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान है. इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 25,000 है और यह यूनाइटेड अरब अमीरात की घरेलू टीम का मुख्य मैदान है.

यहां दो छोर एमिरेट्स रोड एंड और दुबई स्पोर्ट्स सिटी एंड हैं. यह मैदान अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं व फ्लडलाइट्स के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी बदौलत यहां रात के समय भी बेहतरीन क्रिकेट मुकाबले कराए जाते हैं. इस मैदान के क्यूरेटर टोनी हेमिंग हैं, और यह दुनिया के उन चुनिंदा स्टेडियमों में गिना जाता है, जहां क्रिकेट के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं.

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की T20 आँकड़े(Dubai International Stadium Stats)

कुल मैच: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक 116 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं. यह आंकड़ा इस मैदान को दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण टी20 स्थलों में शामिल करता है.

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते मैच: यहां 53 बार टीमों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की है. यह मैदान बल्लेबाजों को शुरुआती पारी में रन बनाने का अच्छा मौका देता है.

गेंदबाजी करते हुए जीते मैच: 62 मुकाबले ऐसी टीमों ने जीते हैं जिन्होंने पहले गेंदबाजी की. इससे साबित होता है कि इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना ज़्यादा आसान और सफल रणनीति माना जाता है.

पहली पारी का औसत स्कोर: इस मैदान पर पहली पारी में औसतन 139 रन बनते हैं. यह स्कोर दर्शाता है कि यहां बल्लेबाजों को रन बनाने में बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आती हैं.

दूसरी पारी का औसत स्कोर: दूसरी पारी में औसतन 122 रन बनते हैं, जो पहली पारी से काफी कम है. लक्ष्य का पीछा करते समय गेंदबाज़ों को मदद मिल सकती है.

सबसे बड़ा स्कोर: इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 212/2 है, जिसे भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था. यह पारी बल्लेबाजी की ताकत और आक्रामक खेल का बेहतरीन उदाहरण है.

सबसे छोटा स्कोर: सबसे छोटा स्कोर 55 है, जो वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था. यह आंकड़ा बताता है कि हालात बिगड़ने पर बल्लेबाजी कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

सबसे बड़ा सफल पीछा: इस मैदान पर सबसे बड़ा सफल रन चेज़ 184 का है, जो श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ किया था. यह रिकॉर्ड दिखाता है कि बड़े लक्ष्यों का पीछा भी यहाँ संभव है.

सबसे छोटा सफल बचाव: महिला टी20 मैच में नामीबिया ने सिर्फ 98 रन बनाकर भी यूएई को हराया था. यह साबित करता है कि छोटे लक्ष्य भी अगर गेंदबाजी सटीक हो तो बचाए जा सकते हैं.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की रिकॉर्ड्स(Dubai International Stadium Records)

मोस्ट रन(Most Run): दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20आई मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म हैं. उन्होंने 2016 से 2022 के बीच इस मैदान पर 13 पारियों में कुल 505 रन बनाए थे. बाबर का औसत 45.90 रहा और उनका स्ट्राइक रेट 118.82 रहा था. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े, जिसमें उनका बेट्स स्कोर 79 रन था. बाबर ने यहां 48 चौके और 7 छक्के लगाए, जो इस मैदान पर उनकी शानदार बल्लेबाजी का सबूत है.

बेस्ट इनिंग(Best Inning): दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20आई का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम दर्ज है. उन्होंने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नाबाद 122 रन बनाए थे. इस पारी में कोहली ने सिर्फ 61 गेंदों पर 12 चौके और 6 छक्के जड़े थे, उनका स्ट्राइक रेट 200 था.

मोस्ट विकेट(Most Wickets): दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20आई में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर के नाम है. उन्होंने 2009 से 2016 के बीच खेले गए 15 मैचों में 22 विकेट झटके थे. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/13 था. सोहेल तनवीर ने कुल 326 गेंदें फेंकी और 17.50 की औसत तथा 7.08 की इकोनॉमी रेट से विकेट हासिल किए थे. उनकी गेंदबाजी स्ट्राइक रेट 14.81 थी.

बेस्ट बोलिंग(Best Bowling): दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20आई के एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड भारत के भुवनेश्वर कुमार के नाम है. उन्होंने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार स्पेल डालते हुए 4 ओवर में मात्र 4 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. इस दौरान उन्होंने एक मेडन ओवर भी फेंका और सिर्फ 1.00 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की थी.