IND vs PAK Asia Cup 2025, Dubai Weather Report: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच में विलेन बनेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का मिजाज

Dubai International Cricket Stadium(Photo Credit:X@ICC)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Dubai Weather Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला (A1 बनाम A2) 20 सितंबर (शनिवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. दोनों के बीच ग्रुप स्टेज हाई-वोल्टेज मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद आसान जीत साबित हुआ. ग्रुप-ए के इस मैच में "मेन इन ब्लू" ने पड़ोसी टीम को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया. अब एक बार फिर बहुप्रतीक्षित और विवादों से घिरा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप टी20 मुकाबला होने जा रहा है. भारतीय टीम ने अपने सभी तीन मुकाबले जीतकर ग्रुप-ए में शीर्ष स्थान हासिल किया और सुपर-फोर में जगह बनाई. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने यूएई और ओमान को हराकर रनर-अप के रूप में प्रवेश किया. पाकिस्तान को एकमात्र हार अपने पड़ोसी भारत के खिलाफ झेलनी पड़ी थी. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 महामुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127/9 का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15.5 ओवर में 131/3 रन बनाकर सात विकेट से जीत दर्ज की. मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम अब चाहती है कि सुपर-फोर के इस अहम मुकाबले में भी पड़ोसी देश के खिलाफ अपना दबदबा कायम रखे, और उसी मैदान पर जीत की कहानी दोहराए, जहाँ हाल ही में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं.

दुबई के मौसम का मिजाज(Dubai Weather Report)

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 के सुपर फोर स्टेज का टी20 मुकाबला 21 सितंबर( रविवार) को भारतीय समयानुसार शाम 8:00 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान दुबई का मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. हालांकि अच्छी खबर यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए IND vs PAK टी20 मुकाबले के दौरान वर्षा के कारण खलल की कोई आशंका नहीं है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में नए गेंद के साथ स्विंग कराने का फायदा देती है. शुरुआती कुछ ओवरों के बाद बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान हो जाती है. हालांकि, स्पिन गेंदबाजों को यहां की सपाट सतह के कारण मुश्किलें आ सकती हैं, जिससे उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनेंगी.