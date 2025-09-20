IND vs PAK, Asia Cup 2025 Super 4 Preview: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 महामुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम पाकिस्तान(Photo credit: LatestLY)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला (A1 बनाम A2) 20 सितंबर (शनिवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. लगातार विवादों, हाथ न मिलाने की घटनाओं, विचार-विमर्श और धमकियों के बीच भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने होंगे. यह जंग भले ही मैदान पर अपनी पुरानी चमक खो चुकी हो, लेकिन मैदान के बाहर की खींचतान और टकराव लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और दर्शकों की दिलचस्पी बनाए हुए हैं. जानिए कौन होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 हाई-वोल्टेज मुकाबले में मैच रेफरी? पड़ोसी टीम को लगेगा तगड़ा झटका

पिछले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को उसी मैदान पर जोरदार अंदाज में हराकर सात विकेट से जीत दर्ज की थी और सुपर फोर में अपनी जगह पक्की की थी. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने छक्का लगाकर मैच खत्म किया, लेकिन इसके बाद शिवम दुबे के साथ मिलकर हाथ मिलाने की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए सीधे मैदान से बाहर चले गए. यह कदम तुरंत विवादों का कारण बन गया और एक बार फिर भारत-पाक मैच के बाद मैदान से बाहर की सुर्खियों ने ज्यादा ध्यान खींचा हैं.

टी20 में भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स (IND vs PAK Head to Head Records): टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज तीन मैचों में जीत मिली हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs PAK Key Players To Watch Out): अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND vs PAK Mini Battle): टीम इंडिया के बल्लेबाज संजू सैमसन और पाकिस्तान तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की भिड़ंत दिलचस्प रहेगी. वहीं कुलदीप यादव बनाम साहिबजादा फरहान की टक्कर भी मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकती है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला (A1 बनाम A2) 20 सितंबर (शनिवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. यह मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं, IND बनाम PAK सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद