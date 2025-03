Who Is the Mystery Girl With Yuzvendra Chahal: युजवेंद्र चहल के साथ मिस्ट्री गर्ल कौन? सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं फैन्स, तलाक की खबरों के बीच आया नया ट्विस्ट (Watch Video)

Photo- @amantiwari_/X

Who Is the Mystery Girl With Yuzvendra Chahal: दुबई में खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल स्टैंड्स में एक महिला के साथ नजर आए, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. लोग पूछ रहे हैं कि युजवेंद्र चहल के साथ ये मिस्ट्री गर्ल कौन है? हालांकि, महिला की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है. उनकी ये झलक इसलिए भी चर्चा का विषय बनी क्योंकि चहल इन दिनों तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. पत्नी धनश्री वर्मा से अलग होने की खबरें काफी समय से चल रही थीं. हाल ही में खबर आई कि दोनों ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

हालांकि, इस पर धनश्री की वकील अदिति मोहन ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती.

ये भी पढें: Yuzvendra Chahal Dhanashree Verma’s Divorce: युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर आए नजर, देखें वीडियो

किसके साथ हैं युजवेंद्र चहल?

आज चहल एक लड़की के साथ दिखे

हमेशा इंसान ही गलत नहीं होता जनाब, कई बार दोष परिस्थितियों की का होता हैं- यूज़ी चहल और धनश्री मामले में धनश्री को बहुत ट्रोल किया गया। आज चहल एक लड़की के साथ दिखे। धनश्री की प्रोफाइल में अभी भी चहल के साथ की फोटो लगी हुई हैं। दोनों के बीच का मामला ये ही जानें। पर इस पूरे ही… pic.twitter.com/SjZg2GA6ju — Priyanshi Bhargava (@PriyanshiBharg7) March 9, 2025

चहल के साथ ये मिस्ट्री गर्ल कौन है?

₹60 करोड़ की बात अफवाह

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि धनश्री ने चहल से 60 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता मांगा, लेकिन उनके परिवार ने इसे पूरी तरह झूठा बताया. परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया, "मीडिया में चल रही इन अफवाहों से हम बेहद आहत हैं। न तो इतनी बड़ी रकम मांगी गई है और न ही इस पर कोई चर्चा हुई है. बिना किसी पुष्टि के ऐसी झूठी खबरें फैलाना गैरजिम्मेदाराना है."

पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे चहल

क्रिकेट की बात करें तो चहल को आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा है. दिसंबर में हुए मेगा ऑक्शन में टीमों ने चहल पर जमकर बोली लगाई और आखिरकार पंजाब ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया.

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चहल आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से फिर से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत पाएंगे?

आमने-सामने भारत और न्यूजीलैंड

बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड आमने-सामने हैं. न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. वनडे में लगातार 15वीं बार टॉस हारने का यह भारत का रिकॉर्ड था और कप्तान रोहित शर्मा की अगुआई में ऐसा 12वीं बार हुआ. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 251/7 के स्कोर पर रोक दिया.

भारतीय गेंदबाजी के हीरो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव रहे, जिन्होंने दो-दो विकेट लिए. वहीं, न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिशेल ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए.