How To Watch ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: भारत में किस चैनल पर देखें महिला वनडे वर्ल्ड कप लाइव टेलीकास्ट? जानिए मोबाइल पर कैसे उठाएं स्ट्रीमिंग का लुफ्त

ICC महिला विश्व कप 2025 ट्रॉफी (Photo Credit:X@OfficialSLC)

ICC Women’s World Cup 2025 Live Telecast: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का 13वां सत्र 30 सितंबर से 8 नवंबर तक खेला जाएगा. जिसका सह-मेजबान भारत और श्रीलंका होंगे। यह आखिरी बार होगा जब ICC महिला वर्ल्ड कप में आठ टीमें भाग लेंगी. मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड सातवीं बार खिताब की रक्षा के लिए उतरेंगे. प्रतियोगिता में इंडिया वुमेन, श्रीलंका वुमेन, ऑस्ट्रेलिया वुमेन, इंग्लैंड वुमेन, न्यूजीलैंड वुमेन, साउथ अफ्रीका वुमेन, बांग्लादेश वुमेन और पाकिस्तान वुमेन टीमें शामिल हैं. भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर खेला जाएगा महिला वनडे विश्व कप 13वां क्रिकाट का महाकुंभ, जानिए टूर्नामेंट की हर खास बात और डिटेल्स

ग्रुप स्टेज के बाद शीर्ष चार टीमें नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी, जिसमें 28 लीग मैच, दो सेमीफाइनल और एक फाइनल होगा. मैच मुंबई, कोलंबो, इंदौर, गुवाहाटी और विशाखापत्तनम जैसे पांच स्थानों पर खेले जाएंगे, जहां भारत के चार शहरों को मैचों की मेजबानी का मौका मिला है जबकि श्रीलंका के सारे मुकाबले कोलंबो में होंगे.

ICC महिला विश्व कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

ICC महिला विश्व कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होगी और यह 2 नवंबर तक चलेगा. इस टूर्नामेंट के मैच नेवी मुंबई, कोलंबो, इंदौर, गुवाहाटी और विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे और दोपहर 3:00 बजे से शुरू होंगे.

ICC महिला विश्व कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में ICC महिला विश्व कप 2025 का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. क्रिकेट फैंस Star Sports के विभिन्न चैनलों पर मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास हैं. फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए आठ राष्ट्रीय ODI टूर्नामेंट के मुकाबलों का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है. इस तरह, क्रिकेट प्रेमी ICC महिला विश्व कप 2025 के किसी भी मैच का मनोरंजन टीवी और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं.